議員補選來了！台中市平地原住民、宜蘭第4選區　4月13日進行投票

▲台中市平地原住民議員、宜蘭縣第4選區議員席次，將在4月13日舉行補選。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

中央選舉委員會16日舉行委員會議，會中討論通過台中市議會第4屆議員第15選舉區、宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區缺額補選投票日期，定於2024年4月13日（星期六）舉行投票，投票起、止時間為上午8點至下午4點。

中選會指出，台中市議會第4屆議員選舉第15選舉區（平地原住民）選出議員黃仁、宜蘭縣議會第20屆議員選舉第4選舉區選出議員陳俊宇，2人於2022年12月25日就職，任期4年。但2人在第11屆立委選舉中，黃仁議員當選平地原住民立法委員、陳俊宇議員當選宜蘭縣選舉區立法委員。

經查，台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）、宜蘭縣議會第20屆議員第4選舉區，應選名額分別為1名及2名，由於黃仁、陳俊宇已於2024年2月1日宣誓就職第11屆立法委員，並於同日辭去議員職務，致議員名額出缺，各該選舉區其缺額達二分之一以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法第81條第1項規定應辦理補選。

中選會說，台中市第15選區平地原住民議員、宜蘭縣第4選區議員相關補選事宜，經討論後通過訂於2024年4月13日舉行，投票起、止時間為上午8點至下午4點。