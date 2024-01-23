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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大選結束10天還在吵作票　中選會再提告移送檢警調查

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲選後惡意造謠不斷，中選會再移送檢警司法機關查處究責。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選已結束10天，但網路上對於選舉結果不公情緒以及選舉作票的質疑仍未停歇。中選會指出，網路上指「新北市選舉人數先列印或是全國先填寫是爲了避免確認用餘票數，這就方便做票」，中選會、新北市選委會及各地選委會出面嚴正駁斥，強調該則造謠選務機關作票之影片，實屬惡意重大之造謠，核與法令與事實均不符，將再移送檢警司法機關查處究責。

中選會說明，以新北市為例，各投開票所選舉人人數於選舉投票日前，各地選委會均有於中選會官網週知，並請各區選務作業中心確實核對計票系統內選舉人人數以及各該投開票所投開票報告表之選舉人人數且要求兩者定要相符。

中選會指出，又各區選務作業中心先於投開票報告表套印各投開票所選舉人人數係為主任管理員及主任監察員於謄寫投開票報告表時，確認各該選舉種類各該票數加總邏輯相符，絕非影片所述不用核算用餘票數。

中選會與新北市選委會表示，經查，該則造謠選務機關作票之影片，刻意東拼西湊而擬以假亂真，僅藉由質疑既未經查證程序，就隨意、惡意指稱選務機關、選務人員作票，更無端於影片內指摘新北市選委會或其他地方選委會作票。

事實上，各市縣選舉人數於113年1月9日前即已由各市縣選委會公告在案，中選會也於113年1月11日再度彙整公開資訊，即每一投開票所選舉人數本即係確定且固定之數，即每一投開票所的投開票報告表選舉人數欄位為確定且固定數字，無論先予填寫或先予列印，均符合法令與程序規定，毫無任何違法之可能，但影片標題卻指選務機關與選務人員作票，可惡至極。

中選會重申，中選會及各地選委會暨全體選務人員係依法辦理選務，也可確認此則造謠惡意重大，仍再移送檢警司法機關查處究責。

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