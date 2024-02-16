屏菸「大武門音樂祭」2／24～25登場　潮流音浪襲捲屏東

▲屏菸「大武門音樂祭」2／24、25登場 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏菸1936文化基地2月24、25日，迎來第二屆的「大武門音樂祭 DAWU CLAN FESTIVAL」，匯聚海內外共20組嘻哈音樂人，更力邀日本潮流嘻哈音樂人「KID FRESINO」跨海力挺，搭配當代藝術家莊培鑫打造「限定潮流藝術展」，及舞林高手齊聚的街舞比賽，共同掀起南台灣的潮流浪潮。

今年大武門音樂祭包括「大嘻哈時代」節目備受矚目的「阿跨面」、「阿夫Shuf」、「wannasleep」、「peatle」、「SiNNER MOON」、「PIZZALI」，曾入圍金音獎最佳嘻哈專輯的「PONY5IBE」、入圍金曲最佳新人獎的「雷擎」、「國語作業簿」主理人DJ賴皮MR.SKIN、混血兒御用DJ「DJ T-TIME」、從聲林之王3出道的Jocelyn9.4.0等超強卡司，以及台饒樂迷們必定朝聖的嘻哈音樂人「SmashRegz」、「夜貓組」、「李紅REDLEE」，台饒MVP「國蛋」等人力踏音樂祭舞台。

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縣府文化處表示，這屆最大亮點為日本全能創作音樂人KID FRESINO壓軸演出。「KID FRESINO」曾與JJJ、Febb打造嘻哈組合「Fla$hBackS」， 並在2013 年《Horseman's Scheme》以個人身分在日本正式出道，他曾與STUTS以及知名演員松隆子合作，獻聲日劇「大豆田永久子與三個前夫」主題曲〈Presence I〉，也和演員小松菜奈合作，在音樂作品〈rose〉中共同飆戲。

另今年更邀請甫獲選台北獎決選的當代藝術家莊培鑫，在屏菸薰蒸室打造限定潮流藝術展「進入的方法」，並聯手台語饒舌音樂創作者李紅REDLEE，在展覽中擔當歌曲創作以及影像的旁白配音，觀眾可透過虛擬身體「進入」獨特的維度空間裡遊玩戲耍，體驗超脫平庸的日常現實。展覽最後，可以在當紅Error8(鼬鼠)合作之拍貼機中，留下體驗與回憶。

周邊活動還有去年廣受好評的「Free For Fun」街舞比賽，以及「潮流市集」集結全台各地具有不同特色的店家，包括首次在屏東出攤的「Draft Land」，來自台南的經典品牌「香蘭男子電棒燙」、屏東萬巒五溝水的百年傳統客家小吃「進士第 手作杏仁茶」等品牌。

文化處說，大武門音樂祭以嘻哈、潮流打造屏東音樂文化展演品牌，結合藝術、市集、街舞活動，活動場域全部免費參與，邀請民眾前來用「五感」體驗前所未有的潮流音浪。更多活動資訊請關注屏菸1936文化基地臉書粉絲團。