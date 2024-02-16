昔單月來客30萬！中科購物廣場成廢墟　民代籲台糖、市府負責

▲昔日熱鬧的中科購物廣場遭斷水斷電及違建拆除後，現已淪為「超級廢墟」，民代籲台糖盡速處理。（圖／市議員林祈烽提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中市西屯區精華地段的前中科購物廣場，昔日單月來客人數達30萬人，但因地主台糖公司與承租業者間的法律糾紛，遭市府斷水斷電，原本繁華的購物餐飲商城，演變成大型廢墟。市議員林祈烽表示，近日與福林里長林柏翰都接獲民眾反映，希望該地能儘早完成住宅區和公園的開發興建，不要一直放任該地成為斷垣殘壁的空地和髒亂廢墟。

▲昔日中科購物廣場是重要餐飲娛樂商圈，不僅有打擊練習場、台中牛排館，還有健身房、連鎖餐廳等。（圖／市府提供）



中科購物廣場昔日是中科商圈重要娛樂餐飲據點，多家知名餐廳包括台中牛排館等都曾在當地開業，還有連鎖餐飲集團、健身房等進駐，年輕人也喜歡半夜到打擊場來打球，不料，承租業者和台糖公司爆發法律糾紛，官司訴訟期間，又被爆廣場建物是違建，最後業者敗訴，建物遭到市府斷水斷電，餐飲業者搬遷，繁華的商場自此沒落，建物拆遷成為現今的廢墟。

林祈烽說，台糖公司把土地要回來後，台中市都發局也將此地納入台中市都市計畫主要計畫通盤檢討案，並於2019年底的市都委會會議中審議通過，原本屬「公96」的公園用地，調整為部分住宅區及部分公園用地，變更總面積 5.6公頃，附帶條件是變更後住宅區應整體規劃及開發，公園用地也應無償捐贈台中市政府後，住宅區才會發建築執照。

林祈烽指出，中科購物廣場從當時的繁華變成如今的廢墟，周遭民眾都很感嘆，也不時向里長林柏翰和他的服務處反映，西屯區不應有這麼一大片的空地廢墟存在，地主台糖公司應該要趕快進行規劃，市府也應督促台糖公司，不要放任這片精華土地一再變成無人管理的空地，特別是此地鄰近中科園區，台糖公司和市政府都應負起責任，早日完成此地的開發和建設，不要一拖多年，讓此空地成為西屯的髒亂點。