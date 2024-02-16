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大陸台商春節聯誼　邱太三籲對岸：開放、理性看待選後兩岸新局

▲▼2024大陸臺商春節活動，總統蔡英文親臨會場與台商共慶佳節。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱太三出席「2024大陸台商春節聯誼活動」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會「2024大陸台商春節聯誼活動」16日在圓山大飯店舉行，今年規模較去年擴大，出席的台商超過250名。陸委會主委邱太三致詞時表示，維繫台海和平與穩定，是兩岸共同的責任，也是國際社會的共同期盼，「我們呼籲中共當局以開放、理性的態度，看待選後兩岸新局，重建兩岸的善意互信，建構良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。」

邱太三在活動上提到，他與台商朋友結緣20幾年，關心、服務及協助台商，一直是他擔任主委最重要的工作，「感謝大家對陸委會、海基會多年來的支持，更感謝大家長期以來對兩岸民間交流的貢獻與協助。」

邱太三說，賴副總統一再強調，兩岸政策會延續蔡總統「維持現狀」的路線，當選總統後隨即發表感言，明確指出「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命。將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心」。

▲▼2024大陸台商春節聯誼，重返圓山大飯店舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱太三指出，維繫台海和平與穩定，是兩岸共同的責任，也是國際社會的共同期盼，「我們呼籲中共當局以開放、理性的態度，看待選後兩岸新局，重建兩岸的善意互信，建構良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。」

邱太三提到，台商多次建議疫後恢復兩岸交流與往來，陸委會持續會同相關機關推動，包括兩岸小三通航運及人員往來常態化、兩岸空運直航航點恢復，以及協助在台陸生納入健保防護體制。

邱太三強調，他們誠摯希望兩岸能展現更多善意及誠心交流互動，推動兩岸健康有序交流往來，「也呼籲中國大陸當局不要預設前提與我早日恢復溝通對話，共同為兩岸良性互動，創造有利條件。」

邱太三還說，台商是促進兩岸經濟繁榮及健康有序交流的重要力量，我們重視台商對於兩岸的觀察及建議，歡迎台商朋友隨時與海基會、陸委會聯繫，提供寶貴意見。

▲▼2024大陸台商春節聯誼，重返圓山大飯店舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

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