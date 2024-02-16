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台商春節聯誼規模重返疫情前　李大維：兩岸不該是「你死我活」

▲▼2024大陸臺商春節活動，總統蔡英文親臨會場與台商共慶佳節。（圖／記者湯興漢攝）

▲大陸台商春節活動重返圓山大飯店舉行。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會「2024大陸台商春節活動」16日在圓山大飯店舉行，海基會董事長李大維在致詞時表示，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。

海基會「大陸台商春節活動」疫情之後首度重返圓山大飯店舉行，規模明顯較去年擴大，席開35桌，出席的台商多達250名，賓客總人數也超過400名。

▼今年活動規模擴大，出席總人數超過400名。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼2024大陸台商春節聯誼，重返圓山大飯店舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

活動開始之後，海基會董事長李大維首先上台致詞，他提到，這是他去年2月14日回任海基會董事長後，第一次與台商朋友歡度春節，「這一年來感謝大家持續給予海基會勉勵、支持及指教，祝福各位的事業蒸蒸日上，新的一年再創佳績。」

李大維指出，過去幾年來，可以深刻感受到台灣在世局發展扮演的角色愈來愈重要，尤其今年1月13日總統大選圓滿結束之後，更受到來自全球超過80國、逾700位各國政要致賀，高度讚揚台灣民主成就，「連德國、法國、菲律賓等重要地緣國家的態度也出現明顯轉變，中國大陸內部更多出許多客觀理性的關注者，甚至對台灣能夠選出自己的領導人流露出羨慕眼光。」

李大維強調，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係，「蔡總統一再強調，在增加國際合作的同時，我們也期盼兩岸之間，能夠負起共同的責任；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。」

▼海基會董事長李大維。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2024大陸臺商春節活動，總統蔡英文親臨會場與台商共慶佳節。（圖／記者湯興漢攝）

李大維說，「第16任總統當選人賴清德先生在當選感言也表示，維持台海的和平穩定，是他擔任總統的重要使命。他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作。」

李大維還說，當前全球的氛圍也出現三大期盼：第一，兩岸和平，台海穩定，維持現狀；第二，威權體制不應妨礙台灣的民主發展；第三，兩岸應和平對話和不設前提的溝通協商。

李大維並向台商表達感謝，「長期以來，各位台商朋友為兩岸經貿交流貢獻良多，對兩岸遭逢天災事故或重大活動，更是出錢出力，不落人後。出外靠鄉親！去年中華台北代表團在成都世大運、杭州亞運都取得優越的成績，台商朋友全程提供各項協助，可說是代表團最大的靠山。」

最後，李大維也提到，展望新的一年，台灣順利完成大選，選後第二天整個社會恢復平靜，朋友間不再有政治對立的言語，再再展現台灣人民高度的民主素養，實在為新興民主國家之典範，在座每一位貴賓心有所成，也是促成台灣民主典範的貢獻者。

▲▼2024大陸台商春節聯誼，重返圓山大飯店舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

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