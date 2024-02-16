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昨天記者會「今天神速判2年」　PTT驚呆讚爆：效率太快XD

▲▼晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨法院判處2年有期徒刑。（圖／翻攝自FB／cambodiapolice）

記者鄺郁庭／綜合報導

柬中時報稍早報導，柬埔寨西港省初級法院法官裁定，網紅晚安小雞與阿鬧犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。消息一出引發PTT熱議，大票紛紛驚呼，「這判刑效率未免也太快XD」、「也太快了吧！」但也有人不滿，「才兩年」、「才三萬這麼便宜？」

晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年消息一出，就有人忍不住驚呆，「昨天記者會，今天發布判刑2年，這效率跟台灣比好比光速了吧」、「同樣的案件，台灣是會判多久」、「是台灣太慢還是柬太快？」「台灣光起訴就要三個月吧？」「效率真好，再玩啊！」「罪證確鑿，三分鐘結案，真有效率」、「這是用AI判決吧！也太快了。」

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許多網友則不禁搖頭，「太輕了，玩家家酒嗎？」「會不會判太輕？應加重處罰，防止這種社會亂象」、「這要提起上訴吧！怎麼才兩年…」、「兩年？好瞎喔！雷聲大雨點小」、「才2年，對他們很仁慈了吧==」、「太誇張了，沒有關個五年喔？才三萬也太少了」、「怎麼才3萬？400萬（台幣）很合理吧？」

也有人認為，「柬埔寨跟台灣物價還是有一段差距啦~」、「關兩年，網紅真的會嚇到，有嚇阻（作用）」、「原本可能關更久，有悔意又下跪才降到2年」、「兩年差不多吧？難不成你以為會有個十來年嗎？」「應該會找律師過去談判，要求刑期折轉罰款處理吧？這麼快就下來刑期判決，八成就是要你準備拿錢來換人啦！」

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