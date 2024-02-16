晚安小雞粉專、IG都清空！「剩1平台可留言」網灌爆：終於成為紅人

▲晚安小雞的粉專14日就已清空。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

記者曾筠淇／綜合報導

直播主「晚安小雞」日前自稱在柬埔寨遭毆打，還一度失聯，但事後卻被當地警方抓包自導自演，將他和網紅阿鬧上銬逮捕。晚安小雞的社群網站包含臉書粉專、個人臉書、IG等，14日他先將臉書粉專貼文清空，稍早他也將IG改為私密帳號，並將文章全數清空。

晚安小雞的臉書粉專有19萬位追蹤者，事件爆發後，他隨即將粉專文章清空，並移除大頭貼。

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▲晚安小雞個人臉書的最後一則貼文提到「欺人者必被欺之」。（圖／翻攝自晚安小雞Facebook）

晚安小雞的個人臉書則有1萬4000多人追蹤，最後一則公開貼文是在去（2023）年12月發布，且文末提到「欺人者必被欺之」。由於目前仍可留言，因此也有不少網友湧入調侃，「拚了這麼久，恭喜終於成為國際紅人」、「特地來看笑話」、「最後一句是真的」、「好一句欺人者必被欺之」、「欺人者必被人欺，說得真好」。

▲網友湧入臉書留言。（圖／翻攝自晚安小雞Facebook）

除了個人臉書，晚安小雞的IG帳號昨（15）日本來也還是公開狀態，且他在事件爆發前還在自己的最新貼文底下留言，稱他要去柬埔寨。前兩天就有許多網友留言狠酸，其中也包含不少外國帳號。不過稍早實際查看，晚安小雞已將擁有3萬粉絲的IG轉為私人帳號，且將貼文清空。

▲IG目前已轉為私人帳號。（圖／翻攝自晚安小雞Instagram）

此外，晚安小雞的YouTube頻道「晚安小雞官方頻道」目前雖然仍可觀看影片，但「留言功能已停用」。他的TikTok有超過4萬位粉絲，目前影片也還可以觀看，不過「已關閉評論」。

回顧此事，「晚安小雞」日前在柬埔寨開直播，過程中突然失聯，但隔天又重新開直播，說自己遭到毆打、洗劫的遭遇。後來經柬國警方調查，抓包晚安小雞是自導自演，因此將人逮捕調查。

▲晚安小雞的頻道仍可觀看。（圖／翻攝自YouTube／晚安小雞官方頻道）

面對外界質疑，晚安小雞的朋友、網紅「阿鬧」聲淚俱下，說沒有人會用自己的生命開玩笑。不過，《柬中時報》後來就公佈了上銬畫面，可見晚安小雞和阿鬧都被捕，疑似是共犯。

▲目前「已關閉評論」。（圖／翻攝自TikTok／goodnight_chicken_fans）

根據《柬中時報》報導，西哈努克省長郭宗朗15日在記者會中表示，晚安小雞等人早在今年1月策畫到柬埔寨拍攝假影片，現場還找到劇本，如果按照計畫，一行人原本要從西港前往暹粒，繼續拍攝造假影片。

晚安小雞和阿鬧在記者會中下跪認錯求原諒，懇請柬埔寨當局給他們機會，利用自身流量拍攝真實的柬埔寨，讓網友知道當地治安佳。但是，郭宗朗堅定表示，兩人犯下嚴重錯誤，根據當地法律規定，必須承擔法律責任，且刑滿後才能驅逐出境。

經審訊，主審法官援引刑法，裁定兩人犯有煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬瑞爾（柬幣）。