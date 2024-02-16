　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打炒房！鼓勵檢舉不動產違規上路半年　林右昌：裁罰18件計462萬

▲內政部長林右昌聯訪 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

為打擊不動產違規銷售及炒作，內政部從2023年7月起，施行「不動產違規檢舉獎金制度」。對此，內政部長林右昌表示，至2023年12月底為止，縣市政府總共受理民眾提出檢舉案件95件，其中已完成裁罰18件、462萬元。

林右昌說明，依檢舉獎金制度規定，可發給獎金的不動產違規案件類型，包括：逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約與禁止炒作規定等4類。

此外，林右昌說，檢舉人向縣市政府提出檢舉時，必需具名並配合提供違規案件的人、事、時、地、物等具體資料，以利後續進行調查，若經查證違規屬實者，縣市政府也會按實收罰鍰發給30%、上限為1000萬元的檢舉奬金。

與此同時，林右昌指出，在新制上路半年內，縣市政府總共接獲95件民眾檢舉案件，除了35件因未敘明檢舉人姓名或未提出事證資料而不受理外，共有60件立案進行調查。

林右昌進一步點出，「目前經查證有22件未違規，21件確有違規，除3件依規定不予裁罰外，其餘18件已完成裁罰、共裁罰462萬元，另有17件尚在調查處理中」。

仔細來看的話，在18件已裁罰案件中，有5件符合發給檢舉獎金的違規案件類型，包括：申報實價登錄逾期或不實4件、違反禁止炒作規定1件，裁罰金額合計313萬元，縣市政府在收繳罰鍰後，預計可發給93萬元檢舉獎金。

至於其他13件違規類型，則是涉及違法仲介銷售、廣告不實、預售屋銷售資訊未備查等，共裁罰149萬元。

最後，林右昌強調，檢舉獎金新制上路執行情形良好，並無發生先前業者所疑慮的浮濫檢舉或影響市場正常交易情形，整體而言，自「平均地權條例」修法施行以來，透過增訂限制預售屋換約轉售、私法人購買住宅許可制、檢舉獎金等規定，有效遏止不動產違規炒作情形，市場轉以自住購屋交易為主，有助於市場更為健全發展。

ET快訊
父子「混合精液」注入她體內！產子不知爹是誰
邁巴赫女追撞！　丟10萬：別報警我沒駕照
獨／行政院也在催！觀光署最快今出手　裁處年代旅遊停業3個月
「納智捷n7電動休旅」搶先試駕！　差一點就完美
阿鬧在台曾直播「男女活春宮」　被逮下場曝
LIVE／晚安小雞、阿鬧關定了！各判2年罰3萬　神秘團隊起底
晚安小雞、阿鬧口卡照曝光！　神速判入獄2年
新竹19歲女遭5人虐死！　判刑定讞
開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

韓國瑜不召集協商國民黨臨時會期待落空　民眾黨：尊重

「帶著陳俊翰遺志一起努力」　綠委齊默哀：取得陳提案版本融入修法

藍黨團盼朝野協商韓國瑜喊卡　洪孟楷：「不糾結臨時會」要求專案報告

接民眾黨新聞部主任　吳怡萱：新聞輿情會即時澄清反應

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

打炒房！鼓勵檢舉不動產違規上路半年　林右昌：裁罰18件計462萬

旅行公會質疑赴陸禁團令法源　柯文哲：黨團將主動接觸了解

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

賈玲「消失1年」為戲狂減50公斤！　朋友超心疼...親姊看了：是P的吧XD

從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

韓國瑜不召集協商國民黨臨時會期待落空　民眾黨：尊重

「帶著陳俊翰遺志一起努力」　綠委齊默哀：取得陳提案版本融入修法

藍黨團盼朝野協商韓國瑜喊卡　洪孟楷：「不糾結臨時會」要求專案報告

接民眾黨新聞部主任　吳怡萱：新聞輿情會即時澄清反應

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

打炒房！鼓勵檢舉不動產違規上路半年　林右昌：裁罰18件計462萬

旅行公會質疑赴陸禁團令法源　柯文哲：黨團將主動接觸了解

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

女女戀變調談判變命案　新竹19歲妹遭5女施暴鐵棍毆死

中小學開學！　南投縣信義、南投分局同步護童上下課

黃暐瀚／六都，2026！

從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

考驗女友！屁孩情人節謊報被擄　落網才知「代誌大條」

酒店妹上整型診所「維修」缺現金　佯稱在美商上班騙貸款

王志安再指身障者不該參與造勢晚會　障盟回擊：重點是尊重陳俊翰選擇

行人推輪椅按遭YouBike騎士按鈴　正義路人跳針嗆6次「他X的」

王子自嘲棒棒堂感情「就還好」　林襄等女孩將公演

2024台灣國際蘭展登場　後壁消防分隊前進蘭花園區提升員工緊急應變能力

政治熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

陳俊翰離世！最後貼文：人生成就解鎖

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

陳俊翰驟逝　柯建銘代表民進黨團哀悼：服務處將做為治喪聯絡處

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

郭正亮：韓國瑜新國會立刻碰到1挑戰

柯文哲人事佈局　「戰狼小姊姊」接黨團主任

陳俊翰母子相伴40年　「沒關係，以後我當你的手」

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

藍喊臨時會很尷尬　黃國昌：還沒收到通知

賴清德：謝謝陳俊翰願意加入不分區

賴清德今赴中央黨部　發1000元紅包

更多熱門

相關新聞

藍綠白3政黨年前獲補助金　內政部公開金額：總計6億3936萬2650元

藍綠白3政黨年前獲補助金　內政部公開金額：總計6億3936萬2650元

2024立委選舉落幕，內政部日前進行政黨補助金撥款作業，依第11屆立委選舉政黨票選舉結果，共有3個政黨超過得票率3%補助門檻，分別為民進黨、國民黨、民眾黨。其中，民進黨每年可請領的政黨補助款為2億4910萬3100元、國民黨為2億3822萬8800元、民眾黨為1億5203萬750元，總計3個政黨的補助款為6億3936萬2650元。

山城一哥4+1區重點發展　交通建設帶旺房市　

山城一哥4+1區重點發展　交通建設帶旺房市　

台灣人2023年「被詐騙」88.78億元！　創史上新高

台灣人2023年「被詐騙」88.78億元！　創史上新高

林右昌、邱佩琳走春參拜發紅包　宣導防詐騙「5不原則」

林右昌、邱佩琳走春參拜發紅包　宣導防詐騙「5不原則」

實價登錄騙到你？　3招預防上當

實價登錄騙到你？　3招預防上當

關鍵字：

林右昌房市實價登錄內政部炒房不動產

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

姚明13歲女兒「長到190公分」！站奶奶旁邊變巨人

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

晚安小雞被逮捕　醫：未來會出人命

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

Joeman「台積電再加碼還是下車」老實回答了

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面