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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白3政黨年前獲補助金　內政部公開金額：總計6億3936萬2650元

▲▼內政部公布各政黨補助金撥款金額。（圖／內政部提供）

▲內政部公布各政黨補助金撥款金額。（圖／內政部提供）

記者詹宜庭／台北報導

2024立委選舉落幕，內政部日前進行政黨補助金撥款作業，依第11屆立委選舉政黨票選舉結果，共有3個政黨超過得票率3%補助門檻，分別為民進黨、國民黨、民眾黨。其中，民進黨每年可請領的政黨補助款為2億4910萬3100元、國民黨為2億3822萬8800元、民眾黨為1億5203萬750元，總計3個政黨的補助款為6億3936萬2650元。

依照《公職人員選舉罷免法》規定，立委選舉全國不分區選票得票率達3%以上的政黨，可獲得每年每票50元的政黨補助金，直至該屆立委任期屆滿。若以2024年第11屆立委選舉政黨票結果來看，共有3個政黨超過得票率3%補助門檻，分別為民進黨、國民黨、民眾黨。

另依中選會數據，民進黨在2024大選中的政黨票得票率為36.16%，共獲得498萬1060票；國民黨得票率34.58%，總票數為476萬4293票；民眾黨得票率為22.07%，一共拿下304萬0334票。

因此，根據得票數推算，民進黨每年可請領的政黨補助款為2億4910萬3100元，國民黨可申請的政黨補助款則為2億3822萬8800元、台灣民眾黨為1億5203萬750元，總計3個政黨的補助款為6億3936萬2650元，目前政黨補助金撥款作業也已在年前完成。

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