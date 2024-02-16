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社會 社會焦點 保障人權

竊物少女變店長　她曝人生有多慘：未成年就到八大上班

蘆少「畢業生」花花來自破碎家庭，少女時期待過多個寄養家庭，曾不斷偷竊發洩內心的不安全感。（圖／劉耿豪攝）

▲蘆少「畢業生」花花來自破碎家庭，少女時期待過多個寄養家庭，曾不斷偷竊發洩內心的不安全感。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市蘆洲少年福利服務中心是當地「少年的最後一張網」角色，負責照顧三蘆地區被社工和學校體制排斥的孩子，許多青少年在此得到新生，26歲的花花（化名）就是這裡的「畢業生」，她曾輾轉於多個寄宿家庭，年少時更因心中的龐大不安全感而開始四處偷竊，所幸在社工高珮熏的陪伴下逐漸走回正軌，花花則期盼用自己的故事帶給其他迷途中的孩子力量。

花花回憶，國中時期在朋友的介紹下認識蘆洲少年福利服務中心，蘆少在據點內營造溫馨氛圍，有廚房提供晚餐外，還有K歌室、電競房和拳擊間等各種休閒空間，每天晚上都有許多10多歲的孩子在此玩得不亦樂乎，她起初是抱著「來玩」的心情加入，在社工日復一日的陪伴中感受到動人的溫暖。

花花提到，父親長期家暴和酗酒，母親在她出生沒多久後便不堪暴行離家，她與哥哥只能輾轉於多個寄宿家庭中，但哥哥有一天也突然消失，她自覺舉目無親，只能透過不斷的偷竊以慰藉心中的安全感。

「什麼都偷，我覺得我應該有卻沒有的都偷。」花花回憶，寄養家庭雖有提供物質支持，但她始終認為「這是寄媽給的」，抱持「雖時都會被收回」的不確定性，因而會偷拿同學或朋友的各種物件，小自髮圈文具，大到化妝品或衣物，也因此備受師長和其他社工的冷眼，直到遇見高珮熏才讓她重新學會信任。

「會開始相信珮珮（高珮熏），是因為我發現不論自己怎麼說謊，她都會相信。」花花說，她自幼遠離父母，自認「連爸媽都不愛，有誰會愛我」，但她發現高珮熏會相信她的一切說法，投注大量時間傾聽她說的每一句話並銘記在心。

蘆少經常帶著少年們出遊，鼓勵他們從事正當休閒活動，在日復一日的陪伴中讓少年感受到溫暖。（圖／翻攝蘆少臉書）

▲蘆少經常帶著少年們出遊，鼓勵他們從事正當休閒活動，在日復一日的陪伴中讓少年感受到溫暖。

花花提到，高珮熏願意陪她逛街、散步和唱歌，而她當時因無人教導而不擅長清洗內衣褲，高珮熏發現後還會手把手的教導她清潔，她逐漸發現高珮熏似乎是位「不一樣的大人」，當不安全感逐漸消散後，偷竊和說謊的行為也就慢慢改善。

而花花國中畢業後選擇進入技職體系，開始學習美容美髮，並在理髮店打工擔任學徒，但寄養家庭的孩子到了18歲，就得離家並自食其力，她在高中時就被生活壓力壓得喘不過氣，甚至在未成年前就到八大行業上班，高珮熏發現後及時通報，這才讓她遠離複雜環境。

想到自己不斷偷竊和說謊的少女時代，花花忍不住紅了眼眶，更感謝高珮熏以溫暖與陪伴給她力量。（圖／劉耿豪攝）

▲想到自己不斷偷竊和說謊的少女時代，花花忍不住紅了眼眶，更感謝高珮熏以溫暖與陪伴給她力量。

「如果沒有遇見珮珮，我的人生應該會滿慘的。」花花哽咽表示，她畢業後不斷工作，目前憑藉積蓄開創一間屬於自己的美容護理店，憑藉專業服務和細緻手法深得客人喜愛，如今生活逐漸穩定，她與高珮熏及蘆少社工也保持密切聯絡，並積極參與蘆少的活動，期望用自己故事給迷途中的孩子力量。

高珮熏提到，大眾時常會將行為偏差的少年定義成「壞孩子」，卻會忽略他們背後的家庭問題，往往是因無人教導或沒人關心才會長成「不被社會喜歡的樣子」，但有些孩子想要改變，而改變往往需要時間，期盼大眾能多給他們一些關懷和包容，讓他們能擺脫歧視，重新擁有回歸社會的勇氣。

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