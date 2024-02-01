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等到了！超商咖啡「買7送7」爽喝　只有今天快搶買

▲▼7-11黑五購物節,7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取今（1）日限量推出「大杯精品美式買7送7」、「大杯精品拿鐵買7送4」、「中杯精品美式買7送7」以及「中杯精品拿鐵買7送4」。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

今天是2月1日了，也代表春節假期即將到來！就有超商在今（1）日推出限量咖啡優惠，包含精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4等，最高直接省700元，趕快把握便宜買；另外，超商還有哈根達斯優惠，迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫＋迷你杯可享合購價299元。

7-11 OPEN POINT行動隨時取今（1）日限時推出「CITY PRIMA一起精品吧！」優惠，品項有「大杯精品美式買7送7」、「大杯精品拿鐵買7送4」、「中杯精品美式買7送7」以及「中杯精品拿鐵買7送4」，冰熱皆可，限精品咖啡門市兌領，數量有限，售完為止。

▲▼7-11今（1）日推出咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取「CITY PRIMA一起精品吧！」優惠一次看，最高可省700元。

另外，7-11門市還有哈根達斯優惠，即日起至2月20日止，哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4，品脫＋迷你杯可享合購價299元（原價488元），提醒品脫不含草莓、巧克力口味。

活動期間更針對OPEN POINT會員推出「哈根達斯新年集點GO」限定活動，OPEN POINT會員購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品「奇奇蒂蒂收納盒」、「哈根達斯法式陶瓷餐盤」、「哈根達斯時尚挖冰杓」好禮3選1。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起至2月20日止更加碼「哈根達斯新年集點GO」活動，OPEN POINT會員購買哈根達斯迷你杯／雪糕系列買5件即可集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品。

頂呱呱即日起至2月4日止則祭出新春限定「3大超殺組合優惠」，首推「12塊炸雞重量桶下殺69折」，內含原味炸雞6塊、原味雞腿6隻共12塊薄皮嫩雞，原價720元，特價499元就能爽吃；還有「辣呱肉肉組下殺77折」，吃得到辣味炸雞2塊、辣味雞翅1隻、呱呱包1顆，以及「呱張肉肉組下殺81折」，包含原味炸雞1塊、原味雞腿2隻、呱呱包1顆，以上2組合特價199元。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱3大新春優惠快衝吃。（圖／頂呱呱提供）

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