晚安小雞柬埔寨上銬又下跪　醫曝：還不是最慘，我看未來會出人命

▲醫生姜冠宇認為，晚安小雞在柬埔寨被逮捕「還不是最慘」，未來還會出人命。（圖／翻攝晚安小雞臉書：柬中時報粉專）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「晚安小雞」日前在柬埔寨造假直播，演出在詐騙園區被襲擊的戲碼，事後被抓包自導自演，跟同夥阿鬧一起被柬埔寨警方逮捕。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇感嘆，晚安小雞自導自演騙人，在柬埔寨被逮捕「應該還不是最慘的」、「我看未來還會出人命」。

針對晚安小雞在柬埔寨直播造假，最終演變成台灣、柬埔寨2國政府高度關注的國際事件，經常在臉書討論社會時事的醫師姜冠宇表示，真的不懂晚安小雞為什麼要自導自演、演這麼大，「如果自營網路賺錢很辛苦，競爭一片紅海，你其實可以好好考慮受僱工作，重新磨練技能才對」。

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姜冠宇指出，網路上許多表現不錯、影片生產穩定的網紅，其實也是業餘、透過空閒經營自媒體，因為有實質的東西可以分享，經濟也不依賴，網路經營反而更穩定也不會被綁架，「內心穩定，再來面對市場競爭很重要，或說篩選你的市場，不然你的人生會被渦流徹底撕裂」。

姜冠宇認為，晚安小雞若未來沒有悔改，被柬埔寨逮捕應該還不是最糟的下場，未來可能還會出人命，他認為，有些是人格偏差，思考方向有問題，但有些人是真的沒有智慧，想不到風險，進而讓自己陷入麻煩或困境，「只能說，我們要提醒自己，避免成為這樣的人和故事了」。