柯文哲新人事佈局！「戰狼小姊姊」接黨團主任　吳怡萱任新聞部主任

▲陳智菡（左）接掌立院民眾黨黨團主任、吳怡萱任新聞部主任。（組合圖／記者李毓康攝、民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨從2024大選拿下304萬334票政黨票，躍升第三大政黨，黨主席柯文哲近期開始進行內部檢討與組織改組，成為主要戰場的立法院黨團，將由「戰狼小姊姊」陳智菡接任黨團主任，另外民眾黨黨中央也新設「新聞部」，將新聞輿情等內容從文宣部分開，並由吳怡萱接任新聞部主任一職。

隨著大選落幕，柯文哲近期開始進行黨內的內部檢討、組織改組，包括先前已公布的秘書長由周榆修接任，而日前不斷傳出要成立「政策部」，且人選擬為柯辦發言人陳智菡接掌，但該項人事案始終沒有下文；柯文哲15日出席新春團拜時也沒正面回應，僅說藍綠中央黨部都有中央政策會，所以覺得應該把相關智庫做整合，才有此計畫。

但據了解，柯文哲於2月6日到民眾黨立院黨團開會時，除了與秘書長周榆修、8名立委討論開議後首次院會內容以外，還有討論到關於黨團主任的人事案，並且於會中拍板通過，由陳智菡接掌懸缺已久的黨團主任一職，為之後被視為「重中之重」的立法院備戰。

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

民眾黨團主任至今懸缺已久，由副主任徐文路擔任代理主任，另還有2名副主任楊寶楨、陳思宇，而陳智菡預計將於2月20日立法院開議後正式上工。對此，陳智菡15日晚間回應，自己今日已到立法院黨團報到熟悉環境，未來工作重點將著重優先法案、議題宣傳擴散，協助民眾黨籍委員新聞露出。

不僅如此，民眾黨內也新設「新聞部」，分擔原本文宣部的業務，且已經在15日正式開工；目前民眾黨文宣部主任為李頂立，而新設的新聞部主任則找來民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱接任，處理新聞輿情管控。

吳怡萱晚間也回應道，為了加強新聞輿情監控及謠言澄清，因此將新聞輿情工作單獨拉出來運作，另成立新聞輿情部，未來遇到新聞事件會以「檢傷分級」方式，擬定應對作法，並與文宣部相互配合，運用圖卡、短影音或網站打假專區等方式，在傳統媒體及自媒體上擴散澄清，必要時會以訟止謗、或是到相關單位進行檢舉，以期發揮即時反應，打假消毒。