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臺灣文學館「臺北分館」2025年開幕！落腳「糧食局倉庫」修復中

▲▼臺灣文學基地。（圖／記者林育綾攝）

▲「國立臺灣文學館」將成立「臺北分館」，距離臺灣文學基地約500公尺。（圖／臺灣文學基地，記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「國立臺灣文學館」將成立「臺北分館」，選址於華山文創園區附近的原糧食局倉庫，距離臺灣文學基地僅500公尺，現正修復中，未來將作為國際交流基地，預計2025年上半年開館。

國立臺灣文學館正館位於臺南，近年努力將臺灣文學輸出國際，也積極將世界文學輸入臺灣。而位於臺北的「臺灣文學基地」也推出一連串精采展覽及活動，並在距離500公尺的原糧食局倉庫，積極修復中，即將開設臺文館第二分館。

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像是即日起至6月2日在臺文基地展出的「飛越文學天際線——臺灣文學在瑞典」特展，介紹蟬獎獲獎詩人楊牧、陳育虹，呈現瑞典漢學家馬悅然推動臺灣文學外譯的貢獻。

▲▼臺灣文學基地。（圖／記者林育綾攝）

▲曾在臺南展出大獲好評的「臺灣文學動物特展」，如今也移師至臺文基地展出到4月28日。（圖／記者林育綾攝）

還有曾在臺南展出大獲好評的「成為人以外的—臺灣文學動物特展」，如今也移師至臺文基地展出到4月28日。展覽透過神話、詩歌、小說、散文、童話等動物文學，還有大型情境藝術裝置、動態捕捉互動技術，期待成為人類向動物學習謙卑的起點。

▲▼臺灣文學基地。（圖／記者林育綾攝）

▲▼曾在臺南舉辦超人氣的「成為人以外的—臺灣文學動物特展」如今也在北部臺文基地展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼臺灣文學基地。（圖／記者林育綾攝）

而每一回在臺文基地推出「法語說故事」相關活動時，總是場場秒殺；因此今年也聯手臺灣法國文化協會，將於3月推出「法語月」，4月起也將辦理多場華語、法語雙語說故事活動。

▲▼臺灣文學基地「繆思苑」開放作家駐村。（圖／記者林育綾攝）

▲臺灣文學基地「繆思苑」將持續開放作家駐村。（圖／記者林育綾攝）

另外，臺文基地的「作家駐村計畫」吸引不少創作者注意，今年也將持續進行，包括來自香港的推理作家譚劍（Albert Tam）、同時在臺灣師範大學任教的伊恩（Ian Rowen），都曾入駐日式宿舍，開展別具風格的推廣活動。

最新一期的徵件，也吸引來自法國的Florent Chavouet、捷克的Alice Šajtarová等多位創作者，將於今年春季接續進駐，體驗充滿魅力的「繆思苑」激發的創作靈感。

▲▼臺灣文學基地「繆思苑」開放作家駐村。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「繆思苑」比照旅館規格，還有專屬會客室、餐廳、廚房、乾濕分離衛浴等，吸引不少國際創作者關注。（圖／記者林育綾攝）

▲▼臺灣文學基地「繆思苑」開放作家駐村。（圖／記者林育綾攝）

同樣在臺灣文學基地內，由灣生舊居改造的「板前甜點日式茶屋 Matcha One」，自開幕以來也被稱為是「最強抹茶店」，在充滿日式氛圍的建築中體驗抹茶，彷彿一秒置身日本，加上使用小山園抹茶粉製作的餐點，是不少抹茶控收藏名單，每到假日就客滿。

▲▼臺灣文學基地－板前甜點日式茶屋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼臺灣文學基地內的「板前甜點日式茶屋 Matcha One」也被稱為是最強抹茶店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼臺灣文學基地－板前甜點日式茶屋。（圖／記者林育綾攝）

而今年正逢臺南400年，臺文館也與白鷺鷥文教基金會攜手策劃「祝福臺南：Tainan 400 Mail Art」展覽，5月於本館文學沙龍開展。邀請文學家李敏勇、白先勇；藝術家鄭善禧、江賢二；音樂家如臺灣第一代民歌手章紀龍等，國際則有2020東京奧運會標誌設計師野老朝雄等跨域、跨國界創作者，透過親筆書寫或繪製的明信片，傳遞對臺南的祝福。

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