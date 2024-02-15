陸漁船拒檢翻覆釀2死！金門海巡隊今說明「驅離3大程序」





▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

大陸一艘漁船14日非法越界捕撈，海巡署金馬澎分署發現後，立即上前要求受檢，但該船不但拒檢還蛇行逃逸，最終意外翻覆，造成船上4人落海，其中2人不幸身亡。事件發生後立刻引發熱議，而今金門海巡隊也出面說明海巡驅離的3大程序。

金馬澎分署昨天下午1時許，在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，發現一艘「無船名」快艇越界，海巡人員隨即上前準備驅哩，並要求受檢，但該快艇不但不聽勸，還蛇行拒檢，最終不慎翻覆，造成船上4人全數落海，海巡人員發現後隨即上前搜救，並將4人救上岸，但其中2人送醫後仍宣告不治。

此事件發生後，引發外界熱議，而今金門海巡隊出面說明海巡驅離的3大程序，第一點，當發現疑似越界船隻時，必須先確認是否進入進限制水域；第二，再以廣播器廣播要求駛離該海域；第三，若該船隻仍持續滯留，或未往禁限制外航行時，巡防艇將準備實施登檢部署。

據調查，越界快艇屬於無船名、無船舶證書、無船籍港登記等「三無船舶」，為兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於該類船舶均會加強取締。而針對此案件，檢方也將於今下午將該船吊上岸進行相驗，以釐清詳細事發原因。