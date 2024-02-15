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Meta祖克伯開箱蘋果Vision Pro　直言：性價比不高

▲蘋果已開始安排Vision Pro培訓。（圖／9to5mac）

▲Vision Pro。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果頭戴式裝置Vision Pro正式在美國開賣，此為蘋果久違的新產品線，許多外媒也都進行開箱，而Meta作為虛擬頭戴式裝置的競爭對手，也十分關注Vison Pro，執行長 Mark Zuckerberg也親自進行開箱測試。

Zuckerberg 在個人 IG 上分享了Vision Pro的開箱影片，他也認為，蘋果硬體表現優異經驗，但由於高昂的售價，他也認為，性價比不如自家產品 Quest 3。

Zuckerberg 表示，蘋果的Vision Pro在解析度上表現十分優異，加上眼球追蹤的表現也很讓人驚豔，但由於售價高達3499美元，約新台幣11萬元，比Quest系列高了7倍，因此認為性價比不高。在開箱影片中，他也暗示，自家的Quest頭戴式裝置也將跟進眼追蹤技術。

除了售價之外，他也提出了Vision Pro無法忽視的缺點，就是「重量」，他認為這項產品為了效能卻犧牲了舒適度，也同時推薦自家產品，表示Quest 3配戴更加舒適，且視野更廣，加上內建電池也不需要有線連接。

此外也認為目前蘋果的Vision Pro應用商店可用App選項不多，且許多主要串流平台，例如YouTube等等都未推出專屬應用，而Quest在這方面表現就勝出，可以流暢地運行 Xbox、YouTube 等平台。

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