▲蘋果門市為Vision Pro的到來正在整修。(圖/9to5mac)

記者陳俐穎/綜合報導

根據外媒 9to5Mac 報導,蘋果美國第五大道上的 Apple Store 正在進行室內室外的裝修,準備迎接 Vision Pro 頭戴式裝置 2 月 2 日發售日。根據照片,第五大道Apple Store正在裝修櫥窗,為標誌性蘋果LOGO 裝上Vision Pro 造型的「護目鏡」。

室內方面,門市一半處於封閉裝修狀態,並貼有:「Get ready. Great things are in store. Have a look on 2.2.」(準備好了嗎,該門市正有大事醞釀,敬請期待 2 月 2日)。

除了提供Vision Pro 的店內購物和取貨服務外,蘋果還將從 2 月 2 日開始提供示範服務。演示過程將持續 25 分鐘,指導使用者如何使用 Vision Pro、可使用哪些內容和應用程式等。

蘋果第五大道店是蘋果的旗艦店之一,通常會受到特殊待遇,目前外媒都推測蘋果首席執行官 Tim Cook 可能會親自到場助陣。