蘋果頭戴式裝置將發售　外媒曝：Meta盼Vision Pro重振市場

▲Meta Quest 3。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據《華爾街日報》報道，Meta「樂觀」認為蘋果 Vision Pro 推出將有助於重振頭戴式虛擬裝置市場，並推動更多用戶使用 Quest 產品。

Meta 原名 Facebook，於 2021 年更名，部分原因是為了傳達對未來「元宇宙」的願景，在這個願景中，人們戴上耳機，在完全虛擬的現實中相互互動。三年過去了，在投入500 億美元投資之後，Meta 的 Quest 產品幾乎只佔這家社群媒體公司收入的1%，而虛擬宇宙仍然是一個很大程度上模糊的概念，迄今為止未能激發客戶的想像力。

但消息人士透露，距離 2 月 2 日發布「Apple Vision Pro」僅幾天時間，Meta 高層認為，Meta「賭對了」，蘋果此舉這可能會吸引更多消費者進入頭戴式虛擬裝置領域。

報導稱，Meta 員工「將 Quest 及其軟體生態系統視為蘋果在該領域的主要替代品，填補了Google Android 在智慧型手機中所扮演的角色」。

Meta 希望軟體製造商能夠受到啟發，開發出能夠越來越多地吸引用戶進入的應用程式，使更多的人能夠體驗新的虛擬環境，Meta 的Quest 價格低於500 美元，為蘋果3,499 美元的高端耳機提供了更實惠的替代品。