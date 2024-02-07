賴清德萬里老家爭議掀礦區居住問題　國土署公布編定進度

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨主席賴清德萬里老家違建爭議，延伸出礦區居住問題。內政部國土署6日表示，為了能夠全面性檢討礦業用地土地使用的合理性，日前已邀集6縣市政府，針對廢礦區土地通案處理原則展開研商會議，希望能讓廢礦區土地早日完成使用地變更作業，回歸應有的土地使用分區。

▲賴清德萬里老家。（資料照／記者郭世賢翻攝）

國土署6日表示，日前已邀集經濟部及轄內存有廢礦區土地的新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣共6縣市政府，針對廢礦區土地通案處理原則展開研商會議，討論礦業用地如何進行檢討及變更為適當使用地類別，才能符合實際使用現況，經濟部及與會縣市政府人員原則上認同處理方向為政府主動辦理檢討作業。

國土署提到，為了能夠全面性檢討該類礦業用地土地使用的合理性，過去曾有輔導原住民族土地合法的實際案例，也就是「北泰雅原住民族特定區域計畫」，經由政府主動檢討、盤點土地使用現況、確認未來發展需求等作業，透過整體性空間發展計畫，完成用地變更編定，這是其中一種用地變更編定的方式，接下來將與經濟部地礦中心、地方政府合作，進一步盤點不同使用型態的礦業用地，研議可行的變更編定原則。

此外，有關各縣市擔憂的擬定空間發展計畫及作業期程，是否會趕不上明年4月30日的國土計畫法上路完成？國土署強調，空間發展計畫的形式不限於特定區域計畫，等到變更編定原則確定之後，將邀集相關單位及縣市共商如何辦理及流程相關簡化，以利廢礦區土地能早日完成使用地變更作業，回歸應有的土地使用分區。