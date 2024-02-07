　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德萬里老家爭議掀礦區居住問題　國土署公布編定進度

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨主席賴清德萬里老家違建爭議，延伸出礦區居住問題。內政部國土署6日表示，為了能夠全面性檢討礦業用地土地使用的合理性，日前已邀集6縣市政府，針對廢礦區土地通案處理原則展開研商會議，希望能讓廢礦區土地早日完成使用地變更作業，回歸應有的土地使用分區。

▲賴清德萬里老家,寓所,崗哨。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴清德萬里老家。（資料照／記者郭世賢翻攝）

國土署6日表示，日前已邀集經濟部及轄內存有廢礦區土地的新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣共6縣市政府，針對廢礦區土地通案處理原則展開研商會議，討論礦業用地如何進行檢討及變更為適當使用地類別，才能符合實際使用現況，經濟部及與會縣市政府人員原則上認同處理方向為政府主動辦理檢討作業。

國土署提到，為了能夠全面性檢討該類礦業用地土地使用的合理性，過去曾有輔導原住民族土地合法的實際案例，也就是「北泰雅原住民族特定區域計畫」，經由政府主動檢討、盤點土地使用現況、確認未來發展需求等作業，透過整體性空間發展計畫，完成用地變更編定，這是其中一種用地變更編定的方式，接下來將與經濟部地礦中心、地方政府合作，進一步盤點不同使用型態的礦業用地，研議可行的變更編定原則。

此外，有關各縣市擔憂的擬定空間發展計畫及作業期程，是否會趕不上明年4月30日的國土計畫法上路完成？國土署強調，空間發展計畫的形式不限於特定區域計畫，等到變更編定原則確定之後，將邀集相關單位及縣市共商如何辦理及流程相關簡化，以利廢礦區土地能早日完成使用地變更作業，回歸應有的土地使用分區。

ET快訊
陳沂繼母竟是「大咖金馬影后」　母女冷淡關係全起底
子瑜被冷凍1年「堂哥」出手了！　護台灣盤鋪路
他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50
許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」直擊！　男友視角照全是愛
科大教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長
圤智雨揭陳沂最大問題　嘆社會現實「被當小弟炫耀事蹟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

鬼將軍坐于北辰肩上！「腰上還拖好幾個」卡陰卡半年

賴清德萬里老家爭議掀礦區居住問題　國土署公布編定進度

幕後／青年票流失支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

瘦肉精爭議延燒　張啓楷籲：地方中央放下爭執讓民眾好過年

價格曝光！韓國瑜「龍耀吉慶」春聯網購平台開賣　竟有雙重版本

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

國民黨中常委候選人名單曝！首度少於應選名額　藍委僅一人參選

蔡英文春節前視導部隊　1年義務役兵秀格鬥技、丟手榴彈

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

鬼將軍坐于北辰肩上！「腰上還拖好幾個」卡陰卡半年

賴清德萬里老家爭議掀礦區居住問題　國土署公布編定進度

幕後／青年票流失支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

瘦肉精爭議延燒　張啓楷籲：地方中央放下爭執讓民眾好過年

價格曝光！韓國瑜「龍耀吉慶」春聯網購平台開賣　竟有雙重版本

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

國民黨中常委候選人名單曝！首度少於應選名額　藍委僅一人參選

蔡英文春節前視導部隊　1年義務役兵秀格鬥技、丟手榴彈

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

TOYOTA將推出「全新7人座休旅」！軸距與RAV4相近　搭載1.5油電

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

賈靜雯少根筋私下一面曝光！老公修杰楷當她是「第4個女兒」

快看帳戶！6項社福津貼今提早入帳　81萬人可安心過年

小孟老師／2月7日星座運勢　「處女多關心伴侶」射手工作需警戒

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　母女冷淡關係全起底

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

價格曝光！韓國瑜春聯網路開賣　竟有雙重版本

礦區居住爭議　國土署公布編定進度

鬼將軍坐于北辰肩上！卡陰卡半年

瘦肉精爭議延燒　張啓楷籲：地方中央放下爭執讓民眾好過年

國民黨中常委候選人名單曝！首度少於應選名額　藍委僅一人參選

桃園春聯「桃喜」被轟不吉利　謝克洋嗆：民進黨桃園市議員造反了！

柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為」

「桃喜」春聯諧音不吉利？網揭鄭文燦也用同詞　桃市府：尊重

TVBS民調／六都市長就任周年滿意度　盧秀燕奪冠、張善政墊底

NET商場爭議還在燒　謝國樑關閉臉書留言

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　吳子嘉：一下就破了柯建銘的局

更多熱門

相關新聞

限量1元福袋這裡領　賴清德新春參拜行程曝

限量1元福袋這裡領　賴清德新春參拜行程曝

農曆春節即將到來，民進黨主席暨總統當選人賴清德自初一開始將從故鄉新北市萬里區出發，展開連續5天新春參拜行程，總計將前往全台29間廟宇參香祈福。根據規劃，賴清德初一上午前往北部縣市，下午將回到政治發跡地台南市，初二至桃竹苗地區，初三到中彰投地區，初四赴雲嘉南地區，初五則到高屏地區。

韓半島風雲變色　兩岸關係能春暖花開？

韓半島風雲變色　兩岸關係能春暖花開？

愛爾麗國際醫療集團　慨捐特搜裝備器材

愛爾麗國際醫療集團　慨捐特搜裝備器材

民眾黨操作過頭　藍綠警惕防範

民眾黨操作過頭　藍綠警惕防範

拆違建公司與服務處同地址？黃國昌反擊了

拆違建公司與服務處同地址？黃國昌反擊了

關鍵字：

賴清德內政部國土署

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

妹子下體「抓出灰噁物體」　狂飄臭雞蛋味...卡1個月了

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面