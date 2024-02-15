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北約促美眾院通過「軍援包裹法案」　勿讓中國壯膽犯台

▲▼北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

文／中央社布魯塞爾14日綜合外電報導

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天呼籲美國眾議員們通過軍援烏克蘭等國的包裹法案。他指出，如果俄羅斯贏得戰爭，將給中國壯膽。

史托騰柏格接受路透社訪問時表示：「我期望美國眾議員們同意支援烏克蘭，因為這不是慈善。這是對我們自身安全的投資。」

此外，史托騰柏格強調，歐洲及加拿大也正加強援助烏克蘭，它們對基輔當局的經濟及軍事援助，加起來比美國已提供還更多。

他還說，如果俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在烏克蘭獲勝，將對獨裁領袖釋出訊息，即他們可以使用軍事力量得到想要的東西，「這將使世界更危險，並使我們更脆弱」。

史托騰柏格還提及：「今日是烏克蘭，明日即可能是台灣。因此中國北京正密切關注在烏克蘭發生的事情。」

美國參議院已表決通過953.4億美元的援助法案，這筆資金主要用於烏克蘭的安全，以及美國首要戰略重點以色列和台灣。

其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

但美國眾議院議長強生（Mike Johnson）已無視總統拜登的請求，阻擋這項援助法案。

 
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