堪薩斯城槍擊2死20多傷「球迷驚逃畫面曝光」　她悚憶：以為會死

▲堪薩斯城酋長隊球迷14日慶祝奪下NFL超級盃冠軍,未料發生槍擊,3名嫌疑人被逮。(圖/翻攝X@FFB_Fanatics,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國堪薩斯城(Kansas City)球迷14日遊行慶祝奪下國家美式足球聯盟(NFL)「超級盃」冠軍,未料發生街頭槍擊事件,造成至少2死20多傷,目前已有3名嫌疑人被逮。24歲目擊者安德蕾斯(Madison Anderes)坦言,她當下以為自己會命喪現場,而現場球迷驚慌奔逃的畫面也在社群媒體上瘋傳。

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

22 shot, including children, at Kansas City Super Bowl parade; death toll rises to 2.



Second shooting scene makes headlines today!! #KansasCityChiefs



pic.twitter.com/7Ay5XeQ3Iw — M9 NEWS (@M9News_) February 15, 2024

安德蕾斯向CNN表示,她與母親及弟弟參加球隊勝利大遊行,「一開始我們以為那是一連串的煙火」,不久後前方一名男子卻突然轉身大喊「他有槍!他有槍!」緊接著爆出第二輪顯然更大聲的槍響,全場瞬間陷入混亂。

安德蕾斯回憶,大家開始逃命時,自己一度被撞倒在地,「我覺得我要死了,我覺得自己是個活靶,我就要被槍殺了。」幸好,她不久後就站起身,與家人及另外10人躲進店面避難,而執法部門也在此時抵達現場。

根據法新社等最新消息,現場至少22人中彈,其中包括9名年紀6到15歲的孩童。除了一開始報導的首名死者之外,另一名女性也在手術過程中不治。堪薩斯城警察局長葛蕾福斯(Stacey Graves)表示,網路流傳的一段畫面顯示「一些球迷正與某人扭打在一起」,目前仍在調查被拘留的3人是否出現在影片中。

BREAKING: Death toll from Kansas City Super Bowl parade mass shooting rises to two — The Spectator Index (@spectatorindex) February 14, 2024

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據,本案已經是美國今年第48起大規模槍擊案(mass shooting)。

總統拜登已經聽取槍擊案簡報,白宮也與密蘇里州及當地領導人保持聯繫,聯邦執法部門正在現場協助當地執法單位。

堪薩斯城市長盧卡斯(Quinton Lucas)對於槍擊案表示不安與心碎,並且讚揚執法部門恪守職責、直接奔向危險現場。堪薩斯城酋長隊也譴責毫無意義的暴力行為,並對急救人員表示感謝,同時證實所有球員、工作人員和他們的家人都很安全,「我們的心與受害者、他們的家人和整個堪​​薩斯城同在。」