　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼大選2億選民6小時內完成投票　開票結果預計今晚出爐

▲▼印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）2月14日投完票後接受訪問，他的副手搭檔為現任總統佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。（圖／路透）

▲印尼大選於當地14日上午7時到下午1時進行投票，2億選民須在6小時內完成投票。圖為總統候選人、國防部長普拉伯沃投票後受訪。（圖／路透）

文／中央社

印尼大選今天（14日）登場，選民在當地時間下午1時（台灣時間下午2時）前完成投票，目前已開始快速計票作業，預計今晚可得到初步結果。呼聲最高的總統候選人普拉伯沃力拚首輪投票過半、直接當選。

印尼今天舉行總統、國會及地方議員投票，部分選民一大早就到投票所。家庭主婦菲特麗（Fitri）早上6時就到投票所準備投票，她向中央社表示，丈夫是選務人員，因此她很早就到投票所協助。

▲▼印尼大選2月14日舉行投票，雅加達部分地區因為洪水未退，民眾雙腳泡在水中前往投票站投票。（圖／路透）

▲印尼大選當天，雅加達部分地區淹水未退，降低投票便利性。（圖／路透）

雅加達清晨下大雨，導致多處淹水影響投票所運作，菲特麗說，很多地方出現積水，因此在投票開始前，選務人員先清理路面後才開始清點選票，並開放民眾投票。

在雅加達南區投票的娜蒂（Nanti）任職於物業管理公司，今年51歲的她向中央社說，排了約15分鐘就能投票，感覺「很順利也很安全」，速度和效率和過去大選沒有不同。

娜蒂透露，她把票投給3號候選人甘查爾（Ganjar Pranowo），因為甘查爾會關心像她這樣的底層人民。

▲▼印尼大選2月14日舉行投票，雅加達部分地區因為淹水未退，民眾雙腳泡在水中前往投票站投票。（圖／路透）

▲雅加達部分民眾雙腳泡在水中投票。（圖／路透）

今年印尼總統大選共有3組候選人，分別是國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與現任總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔，另外2名總統候選人則是前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）和前中爪哇省長甘查爾。

在雅加達居住超過25年的居民穆斯塔法（Mustafa Albaik）表示，約9點多抵達投票所，因「真主保佑，（投票）一切順利」，沒有出現任何問題。

以撿拾資源回收販賣維生的穆斯塔法透露，他支持阿尼斯，因為阿尼斯是伊斯蘭教的知識分子，且「發表談話時總是發自內心」。

前雅加達省長阿尼斯受到許多保守派穆斯林支持，他在2017年雅加達省長選舉，打敗華裔前雅加達省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）。

▲▼印尼2月14日舉行大選，班達亞齊（Banda Aceh）民眾在投票所排隊等候投票。（圖／路透）

▲印尼達亞齊（Banda Aceh）許多民眾在投票所排隊等候投票。（圖／路透）

印尼2億500萬選民中，40歲以下占52%，是歷屆選舉之最，這也代表年輕人勢必左右選舉結果。

今年27歲醫師傑森（Jason）是其中之一，他投完票後表示，投給普拉伯沃和吉伯朗，因為「他們最能帶領印尼發展，且最能信守承諾」。

傑森指出，對他而言，下屆總統必須推動印尼發展，且能執行承諾，另外，國家發展也不能只注重城市，其他省分也須兼顧。

另一名年輕選民，今年21歲的首投族、平面設計師法賈爾（Fajar Ramadan）不願透露支持哪名候選人。不過他也表示，是考慮一段時間才做出選擇。「我認為總統必須要有執行力，願意實實在在工作，而不是只會花言巧語。」

▲▼印尼2月14日舉行大選，雅加達郊區南丹格朗（South Tangerang）一處投票所。（圖／路透）

▲印尼2月14日舉行大選，雅加達郊區南丹格朗（South Tangerang）一處投票所。（圖／路透）

據規定，選民投票後手指必須沾上墨水以防止重複投票。許多印尼民眾在投票後，紛紛在社群媒體發布沾有墨水的手指照片，許多餐廳和咖啡廳今天也提供優惠給完成投票的選民以鼓勵投票。

印尼大選投票率約在7成至8成間，是全球最大規模的單日選舉活動之一。選前呼聲最高的候選人普拉伯沃，力拚首輪投票過半、直接當選。

根據過去經驗，預計今晚即可透過快速計票得知各候選人得票率，即是初步結果，但正式結果可能需長達35天後才會公布。

印尼法律規定，總統候選人須得到超過50%選票才能直接當選，否則獲最高票的前2名候選人須在6月舉行第二輪投票。新總統預計10月就職。

▼呼聲最高的正副總統候選人普拉伯沃與吉伯朗。（圖／路透）

▲▼印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）2月14日投完票後接受訪問，他的副手搭檔為現任總統佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。（圖／路透）

►►►全球規模最大的選舉！印尼大選登場　總統佐科威長子以副手參選

►►►印尼總統大選重要性為何？爭議有哪些？一次看懂

ET快訊
烏克蘭擊中俄大型登陸艦！　沉沒黑海
大元美國約會被拍！　登NBA大螢幕「鼓鼓連親2次放閃」
快訊／陸籍漁船越界翻覆「2人溺斃」！搶救畫面曝光
台南女嬰遭活埋　生母疑袒護男友攬全責
男童上台前收「爸病逝」噩耗　忍淚領完證書奔喪
東北季風與鋒面來攪局　周五北部高溫大降10度
西門町6號出口鬧事！　慘遭海陸男KO
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日幼稚園女師「兼差酒店妹3年」被抓包慘了！　停職處分她果斷離職

最悲傷畢業典禮！男童上台前收「爸病逝」噩耗　忍淚領完證書奔喪

日本雙屍命案！夫妻流血陳屍神奈川公寓　15歲高中生認弒父被捕

日茨城中高校吹奏樂部「小偷潛入」　80萬日圓樂器淪回收場廢鐵

美爆罕見黑死病病例　疑被寵物貓傳染！接觸後8天出現症狀

日牛郎店搶客出新招！「首次免費」還送禮券　櫻花妹賣淫也要去

印尼大選2億選民6小時內完成投票　開票結果預計今晚出爐

土耳其金礦場山崩「9人失聯」！　學者警告：氰化物恐威脅環境

前幕僚：川普當選將推北約變革　改成分級聯盟

索羅門群島大選4月登場　反對黨大咖表態：尋求與台復交

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

日幼稚園女師「兼差酒店妹3年」被抓包慘了！　停職處分她果斷離職

最悲傷畢業典禮！男童上台前收「爸病逝」噩耗　忍淚領完證書奔喪

日本雙屍命案！夫妻流血陳屍神奈川公寓　15歲高中生認弒父被捕

日茨城中高校吹奏樂部「小偷潛入」　80萬日圓樂器淪回收場廢鐵

美爆罕見黑死病病例　疑被寵物貓傳染！接觸後8天出現症狀

日牛郎店搶客出新招！「首次免費」還送禮券　櫻花妹賣淫也要去

印尼大選2億選民6小時內完成投票　開票結果預計今晚出爐

土耳其金礦場山崩「9人失聯」！　學者警告：氰化物恐威脅環境

前幕僚：川普當選將推北約變革　改成分級聯盟

索羅門群島大選4月登場　反對黨大咖表態：尋求與台復交

陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心

日幼稚園女師「兼差酒店妹3年」被抓包慘了！　停職處分她果斷離職

大元美國約會被拍！　登NBA大螢幕「鼓鼓連親2次放閃」現場甜爆

萬華婦皮夾掉計程車上好心急　警協助找回買菜錢

陸籍漁船金門翻覆「2人溺斃」！搶救畫面曝光

台南女嬰疑遭活埋...公園秒成恐怖禁地　生母疑袒護男友攬全責

工藝中心、雲科大合辦台法國際交流　探索竹和蓪草工藝未來

高雄春節「4處夢幻花海」大爆開　繁花搭圓拱橋秘境曝光

被17歲德德帥照刺激！　黃豪平減肥：有人長這樣，我還不努力？

明天開工！東北季風與鋒面來攪局　周五北部高溫大降10度

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

美1月CPI年增率高於預期　美股收低道瓊重挫逾524點

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

飯店女屍！疑跨海賣淫遭恩客虐死

292台人遭丟包富國島　越南當局要查了

馬斯克相信普丁「絕不會打輸烏克蘭」

暴風雪獨攀　她7天後返家淪冰屍

3犬突衝出撕咬　慢跑男慘死樹林

晚安小雞稱闖柬埔寨遭毆　驚動西港省長下令尋人

國中美術作品狂賣　竟是老師無本爽賺

路透：普丁去年表態有意停火　被美國拒絕

更多熱門

相關新聞

全球規模最大的選舉　印尼大選登場

全球規模最大的選舉　印尼大選登場

印尼大選今天（14日）登場，約2億選民將在6小時內完成總統、國會及地方議員投票。雅加達清晨大雨，多處淹水影響投票所運作。投票預計下午1時結束，約傍晚可由快速計票得知初步結果。

全球第一國！新加坡「全面開放」自動通關

全球第一國！新加坡「全面開放」自動通關

小飛機墜毀油棕園　機上2人失蹤

小飛機墜毀油棕園　機上2人失蹤

泰司法部長：前總理戴克辛將提前出獄

泰司法部長：前總理戴克辛將提前出獄

印尼總統大選關鍵問題一次看懂

印尼總統大選關鍵問題一次看懂

關鍵字：

印尼大選印尼總統大選印尼總統選舉印尼總統佐科威佐科威長子普拉伯沃東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網紅晚安小雞被逮！柬埔寨警控「散布不實訊息」

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

要開工了！　5星座事業運飛上天

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面