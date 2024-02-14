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感謝燈會志工情人節仍熱心服務　黃偉哲現身發送志工巧克力

▲台南市長黃偉哲，在社會局盧禹璁局長陪同下，特地前往安平燈區為在各服務站值勤的志工夥伴們打氣，同時獻上愛心巧克力花束祝福志工情人節快樂，讓志工們大呼驚喜與感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，在社會局盧禹璁局長陪同下，特地前往安平燈區為在各服務站值勤的志工夥伴們打氣，同時獻上愛心巧克力花束祝福志工情人節快樂，讓志工們大呼驚喜與感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南2024台灣燈會2月3日在安平燈區率先登場，年節期間尤其吸引爆棚的賞燈人潮，為感謝燈會志工於情人節當天仍無私且熱心的付出，14日下午黃偉哲市長在社會局盧禹璁局長陪同下，特地前往安平燈區為在各服務站值勤的志工夥伴們打氣，同時獻上愛心巧克力花束祝福志工情人節快樂，讓志工們大呼驚喜與感動。

黃偉哲市長表示，2024台灣燈會睽違16年再次回到台南璀璨登場，同時也是台南400的國家級盛典，此次燈會展期長達36天，燈會期間結合台南市大專院校及民間團體計有29個單位共同攜手合作，招募近1500位志工投入燈會服務，其中有900位青年志工投入13個服務台值勤，展現台南新世代的青春活力及投入社會服務的熱情。

▲台南市長黃偉哲，在社會局盧禹璁局長陪同下，特地前往安平燈區為在各服務站值勤的志工夥伴們打氣，同時獻上愛心巧克力花束祝福志工情人節快樂，讓志工們大呼驚喜與感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長非常感謝志工夥伴們的無私貢獻與付出，也邀請市民朋友抽空盡情飽覽台南燈會之美，安平及高鐵兩個展區各有不同的規劃與設計，都值得去慢慢品味與觀賞。

社會局長盧禹璁表示，謝謝所有志工夥伴對台南燈會的相挺，尤其是在過年期間願意犧牲與家人團聚的寶貴時光而來展區值勤服務，更是令人感佩。盧局長說，燈會期間有賴志工穿梭在人群中提供各項遊客諮詢服務、活動引導及庶務等各項服務，相信志工暖心的服務已為亮麗的燈會現場交織出另一幅深具人情味的台南之美。

▲台南市長黃偉哲，在社會局盧禹璁局長陪同下，特地前往安平燈區為在各服務站值勤的志工夥伴們打氣，同時獻上愛心巧克力花束祝福志工情人節快樂，讓志工們大呼驚喜與感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次的「台灣燈會」以「龍耀台南」為主題，在安平及高鐵設置兩大燈區，自2月3日起至3月10日期間除了可以到林默娘公園、安平遊憩碼頭及運河沿岸的「安平燈區」等處賞燈外，於2月24日元宵節起即可前往台南高鐵站周邊的「高鐵燈區」逛燈會觀賞精彩的主燈秀。燈會期間除了有各主題燈區的花燈及主燈展演外，燈區內每天還有各種不同的精彩展演節目，例如：國際表演團隊演出、藝文展演及大型踩街表演等，歡迎全國各地的民眾相約一起來台南參加這個國內最盛大也是展期最長的燈會活動，希望透過台灣燈會點亮台南，也讓全世界看見台灣的善與美。

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