曝「與陳佩琪相處之道」　柯文哲情人節示愛：感謝她安定了我

▲柯文哲情人節傳授「與陳佩琪相處之道」。（圖／翻攝自IG／柯文哲）



記者詹宜庭／台北報導

今（14）日為西洋情人節，民眾黨主席柯文哲在Instagram上發文，貼出太太陳佩琪正在台上致詞的照片，自己則坐在台下端碗吃東西，內文配上手指愛心喊「與另一半的相處之道：對方說話的時候要仔細聽，不要只顧著吃」；此外，柯文哲也在臉書大方示愛，感謝太太陳佩琪陪著支持者收拾情緒，也安定了他。

面對一年一度的西洋情人節，柯文哲今日在臉書發文表示，大選期間，太太陳佩琪盡力陪伴出席每一場造勢活動，並守護著家庭讓他心安；敗選後，每一場小草見面會，她也都盡量參與，陪著支持者收拾情緒，也安定了他。柯文哲說，愛情不只有熱情，還有相知、寬容、陪伴與懂得，祝福大家都能於千萬人之中遇見所要遇見的人，情人節快樂 。

此外，柯文哲也在Instagram上貼出陳佩琪正在台上致詞的照片，自己則坐在台下端碗吃東西，內文配上手指愛心喊，「與另一半的相處之道：對方說話的時候要仔細聽，不要只顧著吃」，逗趣自嘲言論引發熱議，有網友留言回應「也有可能是安靜地吃，不要隨便回嘴，才是明哲保身之道」、「你老婆在後面，我看得出她很火」、「笑死超可愛」等。