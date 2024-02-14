她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

圖文／鏡周刊

阿爾巴尼亞一名58歲女子杜妮（Duni），已經當了58年處女，並拒絕了15次求婚，但她對於這樣的獨身生活相當滿意，而且對性愛完全不感興趣。

據英國《每日星報》報導，在阿爾巴尼亞的農村有一種特殊的「女漢子」（Burrnesha）文化，意味著這些女生會發誓不再當「正常女人」，而是要活得像個男人，並且保持身體的貞潔。杜妮說，幸好她的父親是個有教育的人，所以對於孩子的選擇，都抱持著開放的態度。

杜妮也表示，讓她真正成為「女漢子」的時機點，就在35年前，當時她的父親過世，由於她是長女，她想要負責照顧弟弟妹妹，成為一家之主。但若按照當地農村的傳統，如果父親過世，女兒就必須嫁人，成為「別人家的人」。杜妮說，當時的她只想「為自己的家負責」，所以她毅然決然成為「女漢子」，拒絕做愛，活得像個男人，如此一來，她就可以代替父親的角色，在外面賺錢養家。此外，她也曾奉勸自己的弟弟妹妹「不要太早結婚，好好享受人生」。

現在的杜妮居住在阿爾巴尼亞北方的雷普希（Lëpushë）鄉下農村，有一隻寵物狗陪伴她，她說自己嚮往自由，喜歡活得不一樣，對於現在的「女漢子」生活，她感到很滿足。她也承認，自己對做愛不感興趣，甚至豪氣地說：「我非常強壯，所以有很多男生怕我，到現在還是有很多男生怕我。」

▲杜妮當年為了當一家之主，照顧弟妹，決心成為「女漢子」。（翻自《每日星報》）



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