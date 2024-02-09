到市場買雞腩胇！30歲男「連問2句」其他攤狂笑　她爆委屈：性騷擾

▲原PO從菜市場回家後，越想越委屈。（示意圖／取自Pxhere）

記者曾筠淇／綜合報導

雞子又稱雞腰子、雞腩胇，是公雞的睪丸，其具有豐富蛋白質，有許多人愛吃。近日有女網友發文表示，她因為想要煮麻油雙腰犒賞自己，所以就去菜市場購買，只是正當她詢問攤販有無販售雞腩胇時，老闆卻不停笑，讓她覺得被言語性騷擾，「非常委屈！明明自己沒做錯事情」。

女網友在「爆料公社」上發文表示，她過年打算煮麻油雙腰犒賞自己，所以前幾天就先去市場的豬肉攤購買腰子（豬腎）。她順利買到後，就接著到雞肉攤要買雞腩胇，而攤販老闆是2名年約30歲的男子。

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當下原PO自認有禮貌，詢問老闆「你們有沒有在賣雞腩胇？」這時其中一個老闆就笑回，「沒有耶！但我有豬腩胇，你要不要？」而另個老闆和隔壁攤的攤販也跟著笑。

原PO當下覺得自己被言語性騷擾，實在不舒服，於是轉身要走，怎料老闆又接著說「我只有豬腩胇啦！看你要不要吃？」並狂笑。原PO當下雖直接走人，但事後越想越噁心，「非常委屈，明明沒做錯事情，為何會被這樣對待？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看來『牠們』也有自知之明，知道自己是豬，所以有豬腩佛」、「沒素質的太多了」、「素質差，言語性騷擾當風趣幽默」、「告他，讓他過一個好年。這是性騷擾無誤」。不過也有網友認為，「人家搞不好是真的有啊，這種只憑自己片面揣測就指控人很不妥」。