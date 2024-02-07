暖心員工「送老闆一輛車」！他看到新車腦袋一片空白：我夠威風了

▲男子突然收到員工贈送的大禮，讓他腦袋一片空白。（示意圖／自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

聽過老闆送員工車的，沒聽過員工送老闆車的！馬來西亞50歲的張姓男子平時經營一間水果攤，近日年關將近時，竟突然收到員工贈送的休旅車，甚至連後續的貸款都不必自己付錢，讓他感到十分驚喜，開心地直言「我覺得我夠威風了，其他數百萬的豪車，都比不上我的這輛車。」

根據《中國報》報導，張男4年前開始經營水果行的生意，原先的員工數量只有個位數，不過在努力經營下，現在規模愈做愈大，員工人數也成長到了40人。

由於平時受到許多照顧，這些員工於是趁著過年前夕，與老闆娘聯合起來送驚喜，買了一輛休旅車，送給老闆當坐駕。

▼張姓老闆過年前收到員工贈送的驚喜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



張男原先完全不知情，看見新車的當下，腦袋一片空白，同樣也感到驚喜。張男感嘆，身為老闆，或多或少都會責備員工，沒想到大家仍舊贈送給他這麼大的驚喜，除了頭期款以外，連後續的貸款都不必支付。

張男指出，公司有多輛汽車，都是用公司的名義買下的，他的唯一一輛汽車是有20年車齡的老舊國產車，這次收到了員工滿滿的心意，讓他十分開心，「我覺得我夠威風了，其他數百萬的豪車，都比不上我的這輛車。」