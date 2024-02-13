哥偷跑進爸媽房間「和妹子全裸滾床」！她目睹傻了：對象不是他女友

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

過年看到驚悚一幕！一名女網友透露，過年期間爸媽回去鄉下老家，她和哥哥留在家裡處理家事，不過她剛下班回家，發現爸媽房間的燈是亮著的，走進去一看，竟目睹哥哥帶女生回家滾床，且對象還不是交往多年的女友，讓她超級傻眼，且納悶「為什麼不在自己的房間運動？」

原PO在Dcard發文表示，這次過年爸媽回去鄉下老家，留下她和哥哥在家裡。近日她剛下班回家，發現爸媽房間的燈開著，原以為是哥哥在裡面摺衣服，本想走進去嚇對方，沒想到卻是她被嚇了一大跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她站在門口看到哥哥和一名女子裸身躺在棉被裡面，更震驚的是，對象不是哥哥交往7年的正牌女友，而是女友的閨蜜，「沒想到我哥放棄了交往7年的女朋友，而選擇現在共同的朋友圈的人」，且哥哥選在爸媽房間裡面滾床，而非自己房間，也讓她覺得很疑惑，不知道要怎麼面對這個狀況。

網友紛紛表示，「從正門進去故意關門很大聲 發出聲響，嚇到他縮回去」、「拍下來，傳給妳哥的女朋友」、「我完全無法理解這種『情趣』」、「太誇張了，偷吃還跑到爸媽房間」、「直接把房間的燈關掉，然後裝沒事去廚房煮東西吃」、「讓他女友知道這件事，趕快離開這種人吧，男友跟朋友一次放生」、「在別人的床上打炮超噁欸，我哥如果帶女朋友來我們家，然後在我床上打炮，我絕對會給他們一個各一拳」。

還有人說，「妳去買一個保險套拆開來揉一揉，再丟爸媽房間的垃圾桶。我曾經用同一招對我弟，害他差點被趕出門」，不少網友看到後紛紛點讚。