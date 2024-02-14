世界最小！毫芒雕刻金龍亮相　陳逢顯失敗數次耗時半年完成

▲毫芒雕刻陳逢顯，耗時半年失敗數十次雕刻黃金龍。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

為了迎接2024年青龍年到來，台灣著名的毫芒雕刻家陳逢顯，從去年開始耗費半年的時間，雕刻出僅有1公分長、0.8公分高、0.6公分寬的迷你小金龍。陳逢顯說，「龍」對於中國人是特別的意義，所以特地為了紀念龍年到來，不辭耗費大量時間、心力，終於完成最小「黃金龍」的作品。

「龍」對於華人別具特別的意義，華人們常自詡為「龍的傳人」，所以今年為龍年，對於所有華人，相較於其他生肖年更有所不同。象徵吉祥獻瑞的龍，讓民眾認為可以消災降福，因此在許多廟會慶典活動，都會有以舞龍的方式慶祝；台灣著名毫芒雕刻家陳逢顯，為此創作出象徵吉祥的黃金龍。

▲陳逢顯表示，揣摩龍的姿態、爪子、鬍鬚要非常細緻。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳逢顯說，因為龍的型態非常細膩，耗時6個月的時間，歷經數十次的失敗，每次的失敗，都對他是種考驗，尤其是龍鬚、龍爪等細部造型，時常一不注意就失手斷裂，他就只好小金塊融化，重新再一次創作。由於十分精細，用肉眼無法看清，只好用高倍數放大鏡邊看邊雕刻，對他來說可說是雕刻的極限。

▲毫芒雕刻傳家陳逢顯，雕刻全世界龍造型雕刻。（圖／記者陸運陞翻攝）

雕刻龍從一開始的設計就非常困難，要如何呈現龍在騰雲駕霧，從空中飛翔下的儀態，就耗費的不少時間及想法；著手開始雕刻時，要想著如何呈現龍角、耳朵等等頭部細緻部位，就花了許多心力，接著就要完成抓著龍珠的爪子。陳逢顯笑說，雖然每次失敗都很扼腕，但最後將作品完成，希望帶給大家不同的感受。