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超準心測揭秘你的「隱藏野心」！年後燃燒小宇宙拚出工作新高度

▲▼過年,春節,心理測驗,野心,龍,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新的一年裡透過職場相關的有趣心理測驗，來找出自己不為人知的一面，幫助自己在事業上更上一層樓。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

一年之初就是了解自己、追求更好的我的最佳時刻，你知道自己的「隱藏野心」是什麼嗎？不妨透過日本網站《an.an》有趣的心理測驗來看一看，就連自己都不一定知道的內心想法。2024年喜迎龍年，在傳統文化中，「龍」既是高貴的生物、同時也是權力的象徵，透過選擇哪一條龍可能會帶給你幸福，就能試著從答案中發現心裡最深沉的渴望，讓「野心」成為改變當前狀況和未來的力量吧！

請看圖選擇以下哪一條「龍」會帶給你幸福？

▲▼過年,春節,心理測驗,野心,龍,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

選擇A的你：想做出一番事業受到大力讚賞

您能從在工作中找到快樂和成就感，因此即使要你加班或假日辦公，只要你覺得自己是有能力、被需要的，就能對抗疲勞和壓力、繼續努力付出做好工作。這樣的你「隱藏野心」就是想要「幹大事」，取得成功並且獲得身邊的人對你的欽佩，除了做好自己的工作還不夠，得到親友、同事等人的肯定，跟你說「真的表現太棒了」或是「不負眾望」之類的話，都能讓你更有向上的動力，憑藉這股力量你能發揮更大的潛力，不僅工作起來更愉快也更有機會一展長才。

選擇B的你：想自由自在地工作過富裕生活

選擇這個答案的你應該是個開朗樂觀的人，也是身邊的人的開心果，敏捷的思維和幽默有分寸的談吐，能瞬間擄獲所有和你相處的人的心。雖然你的進退應對、人際關係處理得很好，不過其實「隱藏版的你」在職場上，更喜歡以自己的方式自由地處理工作；因此工作時間跟地點都較有彈性的自由工作者會更令你嚮往，如果還能因此賺到足夠的錢，過著富有餘裕的生活那更是再好不過。新的一年不妨試著更加靈活運用你的大腦、擴展人際網絡，距離實現夢想就不遠了。

選擇C的你：希望成為人中龍鳳站上權力頂端

你有著稱霸天下的雄心壯志，強烈的上進心一直在燃燒著，但你卻沒有把這股野心表現給周圍的人知道，甚至有時候你會流露得像個容易膽怯的人，或是出現了競爭對手，你卻只是悶著氣在心底而不去戰鬥，放棄成功之路。想攀登頂峰成為人上人就是你的「隱藏野心」，不管現在的你是如何，你可能都希望未來能創業當自己的老闆，主宰自己的事業跟生命，新的一年請誠實面對自己的真實感受，當你接受內心深處的野心召喚，就有機會打開創造奇蹟的開關。

選擇D的你：渴望成為缺一不可的重要專家

你的個性溫和又有禮，但在廝殺的職場上，大家可能只是默默視你為一個跟從有能力的上司和前輩的優秀下屬，而沒有真正注意到你在工作上努力付出的表現；因此你的「隱藏野心」就是想在工作上成為一位獨具功力的達人，即使無法成為頂尖銷售人員或是人人羨慕的有名創作者，你也在心中暗暗希望在自己擅長的領域或工作中，完成只有你才能做到完成的工作，並且被視為專家。如果是這樣，那麼從現在即刻開始努力很重要，只要結合多種資格和技能，你一定能發揮長才被大家看見。

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