高雄神射手！瑞豐國中「市中運」射擊奪3金　7名選手瞄準全中運

▲瑞豐國中射擊隊在市中運奪下3面金牌，成績亮眼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市瑞豐國中射擊隊於今年113年度高雄市中等學校運動會，射下3金的優異成績，其中吳伯毓不僅勇奪國男組空氣手槍個人全市第一名，更以總成績547分，打破保持了3年的大會紀錄，7名隊員均獲選代表高雄市參加今年4月在台北舉行的全中運。

瑞豐國中射擊隊分別在國中男子組「空氣步槍」賽事中，施承頡、李柏慶與曾子齊囊括個人前三名，並獲團體第一名；此外，在國男組「空氣手槍」比賽中，吳伯毓贏得個人第一名，與江叡霖、楊玄聖同學取得團體第三名佳績。

▲瑞豐國中射擊隊在市中運奪下3面金牌，成績亮眼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

隊中7名選手吳伯毓、江叡霖、楊玄聖、曾子齊、李柏慶、施承頡與許念慈獲得了參加4月份在台北舉行的全中運的資格。

特別值得一提的是，個人國男組空氣手槍的選手吳伯毓，個人包辦1金與團體賽1銅，成績勇奪全市第一名；更以總成績547分打破高懸3年的大會紀錄，成績相當優秀，成為今年市中運射擊項目最受注目的選手。

▲瑞豐國中射擊隊在市中運奪下3面金牌，成績亮眼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

吳伯毓是國中一年級下學期才開始接觸射擊，今年國三的他原是一名優秀的自行車選手，運動天賦展現在自行車賽事中，也積極進行自主訓練，參加多項賽事，包括高雄市體促盃自由車公路錦標賽公路繞圈賽等，也同樣拿得亮眼的成績。

雖然學習射擊時間起步較晚，吳伯毓具備強烈的競爭意識與企圖心，常比其他同學投入更多的練習時間。得知他對射擊的熱愛後，擁有國際標準裁判與國家A級教練證的教練李亞蓀多次特別安排額外的加強訓練。也讓吳伯毓射擊成績突飛猛進。

▲瑞豐國中射擊隊在市中運奪下3面金牌，成績亮眼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李亞蓀表示，射擊運動看似簡單，實則極為困難。選手在比賽中需要保持穩定的情緒與自信的態度，每一槍都是一次考驗，尤其在國中學生課業繁忙的情況下更顯不易。他強調能在這樣的環境中取得佳績實屬不易，射擊隊將加強訓練，要在全中運中再創佳績，為學校與高雄市爭光。