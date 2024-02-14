113學年北市公幼招生2.5萬人　登記抽籤作業時間一次看

▲台北市公立與非營利幼兒園今年將招生2.5萬名幼兒。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生簡章日前出爐，公立幼兒園總共核定招收1萬8116人、非營利幼兒園招收6754人。台北市教育局表示，今年招生仍採線上、一階段辦理，將於5月27、28日開放線上登記，並在5月29日進行抽籤，提醒家長留意各項作業時間。

北市教育局表示，113學年度增加公立幼兒園12班、非營利幼兒園9班，共提供近2.5萬個名額，5月27日上午9時起，至5月28日下午5時開放線上登記，各園所將於5月29日下午3時至3時30分進行抽籤。家長於抽籤結束後，從5月29日下午3時30分開始至5月31日下午4時止皆可進行報到作業，報到時間比去年延長半天。

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▲北市公立幼兒園與非營利幼兒園招生年齡。（圖／台北市教育局提供）

北市教育局指出，113學年度公幼招生仍採線上、一階段辦理，將於「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」進行招生作業，招生對象為年滿2歲至入國民小學前的適齡幼兒，除須設籍本市外，欲報名公幼者，幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

此外，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，登記北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心以各1園（中心）為限；抽籤後倘同時錄取北市公立幼兒園及非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限至1園（中心）報到。

教育局也提醒家長，留意幼兒園補件通知，登記上傳的相關資格證明文件如未完備，家長亦可透過線上方式，自5月27日上午9時至5月29日下午2時前進行補件作業。

教育局說明，為方便家長即時得知登記狀態，「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站於招生期間設有「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，資訊更透明公開。家長也可以利用線上查詢功能得知抽籤結果並辦理「線上報到/放棄」及獲得線上繳費資訊等多項便民e化作業服務。





▲北市公立幼兒園與非營利幼兒園招生相關時程。（圖／台北市教育局提供）