北市公立+非營利幼兒園5／29抽籤！線上登記時間點曝　近2.5萬名額

▲台北市公立與非營利幼兒園招生簡章出爐，總計招收近2.5萬名幼兒。（圖／台北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心，將在5月27、28日開放線上登記，並在5月29日。台北市教育局表示，113學年將增加公立幼兒園12班、非營利幼兒園9班，公幼總共核定招收1萬8116名幼兒，非營利幼兒園則招收6754名幼兒，今年招生仍採線上、一階段辦理，提醒家長注意時間，

台北市113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生簡章出爐，北市教育局表示，113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心，將在5月27日（星一）上午9時至28日（二）下午5時開放線上登記，各園將在29日（三）下午3時至3時30分進行抽籤。家長在抽籤結束後，從29日下午3時30分開始至5月31日（五）下午4時止，皆可進行報到作業，較去年延長半天。

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北市教育局表示，113學年度招生仍採線上、一階段辦理，將在「北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站進行招生作業。招生對象為年滿2歲至入國民小學前之適齡幼兒，除須設籍本市外，欲報名公幼者，幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

此外，北市教育局也請家長留意幼兒園補件通知，登記上傳的相關資格證明文件如未完備，家長也可透過線上方式，從5月27日（一）上午9時至29日（三）下午2時前期間進行補件作業。而為了讓家長即時得知登記狀態，e點通網站於招生期間設有 「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，資訊更透明公開，請家長多加利用。

教育局也另請家長特別留意，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記本市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心以各1園（中心）為限；抽籤後倘同時錄取本市公立幼兒園及非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限於1園（中心）報到。