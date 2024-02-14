IG超實用10大功能！「2招排版必學」不怕洗版、重發　摯友貼文回歸

▲IG可以編輯訊息。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

社群軟體IG（Instagram）受到許多人喜愛，其不只可傳訊息，還能觀看好友動態。實際上，IG有不少功能都相當實用，《ETtoday新聞雲》也整理出10個小技巧，讓您用得更順手。

一、編輯訊息

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過去將訊息傳出去後，就無法再編輯。不過IG、FB去年都悄悄推出編輯功能，若是不小心打錯字、想修改內容，只要在傳出後的15分鐘內長按該訊息，並點按編輯，則可修改文字。不過，若該訊息有編輯過，上方會顯示「已編輯」的字樣。

▲IG可傳送無聲訊息。（圖／記者曾筠淇翻攝）

二、無聲訊息

若想在深夜回覆訊息，又擔心打擾到好友，只要在對話框加上半形的「/」，即可傳送無聲訊息，詳細步驟如下：

►傳訊息前多打半形的「/」

►IG會跳出「/silent發送訊息但不傳送通知」的通知

►點按該通知並繼續輸入訊息

►點按傳送

經實測，無聲傳送訊息後，雖不會跳出通知，但點進聊天室後，雙方都會在訊息上看到「/silent」的字樣。

▲語音訊息可以調整成1倍速、1.5倍速或2倍速。（圖／記者曾筠淇翻攝）

三、調整語音訊息速度

很多人不方便打字時，都會傳送語音訊息。對於收到語音訊息的人來說，若每次都要從頭播放，可能會有點浪費時間，而IG去年就更新此功能，除了可以選擇語音訊息的播放位置，還能調整速度，只要點按訊息的右下角，就可以選擇1倍速、1.5倍速或2倍速。

▲現在不只可發布便利貼，還可蓋樓。（圖／記者曾筠淇翻攝）

四、便利貼蓋樓

IG先前推出「便利貼」功能，只要點開小盒子的頁面，就可以在訊息上看到一排好友頭貼。若想要留下便利貼，可以點擊自己頭貼旁邊的「+」號並輸入文字。

除了最基本的便利貼，現在還可以用便利貼「蓋樓」。經實測，發布蓋樓文時，只要在便利貼列表點自己的頭像，並點按下方問號圖示，即可撰寫蓋樓文主題、回覆並分享，且分享對象還可選擇「你追蹤的粉絲」，或是「摯友」。

而要注意的是，IG便利貼「蓋樓文」是公開顯示的，若有粉絲回覆自己的便利貼，粉絲的粉絲也可以看見回覆內容、主題，讓更多人一起回覆並蓋樓；不過，若「粉絲的粉絲」並不是「發布蓋樓文的樓主」粉絲，則僅能看見主題，雙方都不會看見彼此的回覆內容。

▲摯友貼文功能終於回歸了！（圖／記者曾筠淇翻攝）

五、摯友貼文功能回歸

有時IG會被一些不熟的朋友追蹤，這時「摯友」功能就變得非常重要。過去除了限時動態，其實也可以發布「摯友」才可見的貼文，然而該功能推出沒多久後便消失，讓許多人感到可惜。如今，此功能已悄悄回歸，在發布貼文前，可以設定「分享對象」。

經實測，主頁上的貼文數也包含了摯友貼文數，若發布3則所有粉絲均可見的貼文、3則摯友可見的貼文，自己和「摯友們」都會看到貼文數為6；至於「非摯友」粉絲，則會看到貼文數為3。

▲IG可以設定「最愛」。（圖／記者曾筠淇翻攝）

六、最愛

除了摯友功能外，IG也可以設定「最愛」的名單。兩者存在一些差異，當用戶發布「摯友」動態，則僅摯友才可見該動態；後者則僅是讓自己能更快速查看好友動態。「最愛」設定方式如下：

►點按IG個人主頁右上角

►點進星號的「最愛」

►可依建議或搜尋方式新增最愛的帳號

最愛對象的貼文將會顯示在動態消息較上方的位置，且只要點按「Instagram」的Logo，即可選擇要顯示「追蹤中」還是「最愛」的貼文。值得一提的是，若選擇「最愛」，就僅會顯示「最愛對象」的貼文，不會出現限時動態、擾人的廣告。

▲開啟後就不怕洗版了。（圖／記者曾筠淇翻攝）

七、只分享到個人檔案

有些用戶為了排版，會一次發好幾篇圖片類似的貼文，造成洗版。若擔心洗版尷尬，或是單純想發文、不想讓好友看到，現在在發文時，可以特別選擇「只分享到個人檔案」，這樣一來，該貼文將直接出現在自己主頁，而不會顯示在其他人的動態上。

▲發布貼文前可以先預覽。（圖／記者曾筠淇翻攝）

八、預覽

有些用戶在發布貼文時，會擔心版面亂掉，IG前陣子也推出「預覽」功能，在選取照片並點按下一步後，即會出現「預覽」的選項，點入後，可以預先看到「發布後」的主頁畫面，方便用戶排版。

確認該貼文沒問題後，只要點按「完成」即可回到編輯頁面，可繼續按照原先步驟發文。

▲票選活動發布後，就不能再編輯了。（圖／記者曾筠淇翻攝）

九、票選活動

過去僅有限時動態可以發布票選活動，現在貼文也可以了！在相片說明部分，可以點按「票選活動」選項，點入後可「提出票選活動問題」，並設定至多4個選項。不過要留意的是，該票項活動發布後，無法再編輯。

▲限時動態可排序圖層。（圖／記者曾筠淇翻攝）

十、限時動態可排序圖層

要發布美美的限時動態，除了照片以外，也要加一些文字、GIF等。然而讓很多用戶困擾的是，好不容易才排好版，卻可能不小心移動到文字或GIF，導致一切要重新來過。

如今，IG已經推出「圖層功能」，只要長按就可以排序文字、圖片等，另外也可以鎖定圖層，避免用戶不小心移動到。

雖然IG陸續推出不少新功能、隱藏功能，但其實有一些尚在測試階段，因此並非所有用戶都可以使用，部分功能可能還要再等待一陣子。