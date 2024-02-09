春節無法回家！IG女網紅副站長堅守崗位：台鐵人的使命　　

▲台鐵副站長連意涵在IG上有近2萬人追蹤。（圖／連意涵提供）



記者李姿慧／台北報導

春節團圓時刻，但台鐵有一批員工犧牲與家人相聚時光，堅守崗位服務旅客。台鐵副站長連意涵就是其中一員，擔任列車長期間，她曾以一支7秒「驗票舞」影片爆紅，點閱率破130萬，近來迎新年廣播影片點閱率也破百萬，IG有近2萬追蹤者。春節仍在車站守護旅客的她說：「這是鐵路人的使命。」

已經在台鐵奉獻超過10年的連意涵，有6年光陰擔任列車長，民國110年轉任台鐵加祿站副站長，每逢春節，在列車上或車站度過，不但是家常便飯，還曾有連續3年的除夕夜都在列車工作。今年小年夜跨除夕、初一和初二都得在車站堅守崗位的連意涵說，因為家人的體諒，今年年夜飯會提早跟家人吃，雖然初二無法回娘家，但讓旅客順利返鄉出遊，是身為一名台鐵人的責任。

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今年35歲的連意涵已經是10歲孩子的媽媽，因為輪班工作，有時候連意涵上班時小朋友還沒放學，時常一整天都見不到小孩，也錯過一些小孩的成長瞬間，但也因為家人的支持和理解，讓她得以堅持這份職業，服務更多旅客。

進入台鐵之前，連意涵曾服務業和餐飲業打拼多年，每天14小時長工作讓她開始思考未來，由於她的家庭與鐵路有深厚淵源，爺爺是國營事業員工，她從小在台鐵宿舍長大，父母分隔兩地做生意，她國小就時常一個人搭火車往返台北、花蓮找爸媽，看見列車長一個人管理整列車，覺得很神氣，讓她對列車長工作充滿憧憬，決定擠進台鐵公職窄門。

▲連意涵從小就憧憬台鐵列車長工作。（圖／連意涵提供）

僅花3個月準備就實現進入台鐵夢想，連意涵說，那是她人生最認真的時刻，一天有12小時都待在補習班，除了念書並勤寫筆記，真的是全力以赴，而進入台鐵後擔任6年列車長，更是她進入台鐵最快樂的時期，每天都可以接觸不同人事物，服務好旅客，是最沒壓力的一段時間。

個性開朗的連意涵也常在社群媒體分享生活點滴，PTT論壇上分享的一篇台鐵公職考試心得文章曾登上第一名，轉戰Youtube和IG，為讓旅客了解列車長驗票工作並配合，連意涵一支短短7秒「驗票舞」影片爆紅，點閱率破130萬。

▲連意涵在列車上廣播迎新年影片點閱數破百萬。（圖／連意涵提供）

迎接2024年的列車播音、制服改款介紹等影點閱也破百萬，IG上追蹤數達1.9萬，加上笑臉迎人，常遇到不少旅客要求合照，也有充滿長相兇狠的大哥直奔而來，以為要收投訴的她卻收到一杯暖暖的咖啡。

不過連意涵也有受挫的時候，她擔任列車長時，自強號停靠車站，她發現有個小男孩坐在月台長椅上，以為家長去裝水或上廁所，但因為小朋友單獨一個人，她因此特別留意，直到列車開動家長都還沒出現，未料幾分鐘後，列車上一名女乘客跑來問「有沒有看到我小孩」，說她邊講電話邊牽著小孩，講完電話後小朋友就不見了。

連意涵告知對方「我看到你是牽著行李箱講電話」，對方仍堅稱她牽的是小孩，她告知曾看到月台有個孩子，未料女乘客卻生氣責怪當時沒提醒她，當下不知道她就是孩子母親的連意涵面對莫名指責，雖感到無奈，但仍盡力協助旅客與孩子會合。

還曾有次值勤普悠瑪號，該班車有3節團體旅客和輪椅客需要服務下車，當時普悠瑪號行駛至松山站時，有下車旅客前來告知不小心打翻水在座椅上，她趕緊通知清潔人員鋪上報紙並貼公告提醒下批旅客找她協助換位。

▲連意涵3年前轉任台鐵副站長。（圖／連意涵提供）

正當連意涵在車廂等待需要換座位旅客出現時，許多無座旅客也找上她補票，一對夫妻上車後發現座椅濕了也前來，她隨即暫停補票作業，請該對夫妻前往新的位子，未料男乘客怒罵她不立刻處理，即便已協助換位，男子仍一路跟拍她在車上工作的樣子。

等列車開到台北站時，她要服務其他輪椅客下車，該男乘客再度對她破口大罵，並揚言投訴，輪椅客目睹整個經過，拉拉她的手說「妳辛苦了，妳做得很好，不要往心裡去」，事後該男旅客沒有投訴，反倒是輪椅客寫了一封三千字的信給台鐵還原經過，更表揚她的服務，要求台鐵不要收到投訴就抹滅她的努力。

連意涵回憶著這封感動的信，深有感觸地表示，這讓她更明白，只要用心對待每一位旅客，旅客終究會看見她的真誠與努力。