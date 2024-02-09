　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節無法回家！IG女網紅副站長堅守崗位：台鐵人的使命　　

▲▼台鐵副站長連意涵在IG上有近2萬人追蹤。（圖／連意涵）

▲台鐵副站長連意涵在IG上有近2萬人追蹤。（圖／連意涵提供）

記者李姿慧／台北報導

春節團圓時刻，但台鐵有一批員工犧牲與家人相聚時光，堅守崗位服務旅客。台鐵副站長連意涵就是其中一員，擔任列車長期間，她曾以一支7秒「驗票舞」影片爆紅，點閱率破130萬，近來迎新年廣播影片點閱率也破百萬，IG有近2萬追蹤者。春節仍在車站守護旅客的她說：「這是鐵路人的使命。」

已經在台鐵奉獻超過10年的連意涵，有6年光陰擔任列車長，民國110年轉任台鐵加祿站副站長，每逢春節，在列車上或車站度過，不但是家常便飯，還曾有連續3年的除夕夜都在列車工作。今年小年夜跨除夕、初一和初二都得在車站堅守崗位的連意涵說，因為家人的體諒，今年年夜飯會提早跟家人吃，雖然初二無法回娘家，但讓旅客順利返鄉出遊，是身為一名台鐵人的責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年35歲的連意涵已經是10歲孩子的媽媽，因為輪班工作，有時候連意涵上班時小朋友還沒放學，時常一整天都見不到小孩，也錯過一些小孩的成長瞬間，但也因為家人的支持和理解，讓她得以堅持這份職業，服務更多旅客。

進入台鐵之前，連意涵曾服務業和餐飲業打拼多年，每天14小時長工作讓她開始思考未來，由於她的家庭與鐵路有深厚淵源，爺爺是國營事業員工，她從小在台鐵宿舍長大，父母分隔兩地做生意，她國小就時常一個人搭火車往返台北、花蓮找爸媽，看見列車長一個人管理整列車，覺得很神氣，讓她對列車長工作充滿憧憬，決定擠進台鐵公職窄門。

▲▼台鐵副站長連意涵在IG上有近2萬人追蹤。（圖／連意涵）

▲連意涵從小就憧憬台鐵列車長工作。（圖／連意涵提供）

僅花3個月準備就實現進入台鐵夢想，連意涵說，那是她人生最認真的時刻，一天有12小時都待在補習班，除了念書並勤寫筆記，真的是全力以赴，而進入台鐵後擔任6年列車長，更是她進入台鐵最快樂的時期，每天都可以接觸不同人事物，服務好旅客，是最沒壓力的一段時間。

個性開朗的連意涵也常在社群媒體分享生活點滴，PTT論壇上分享的一篇台鐵公職考試心得文章曾登上第一名，轉戰Youtube和IG，為讓旅客了解列車長驗票工作並配合，連意涵一支短短7秒「驗票舞」影片爆紅，點閱率破130萬。

▲▼台鐵副站長連意涵在IG上有近2萬人追蹤。（圖／連意涵）

▲連意涵在列車上廣播迎新年影片點閱數破百萬。（圖／連意涵提供）

迎接2024年的列車播音、制服改款介紹等影點閱也破百萬，IG上追蹤數達1.9萬，加上笑臉迎人，常遇到不少旅客要求合照，也有充滿長相兇狠的大哥直奔而來，以為要收投訴的她卻收到一杯暖暖的咖啡。

不過連意涵也有受挫的時候，她擔任列車長時，自強號停靠車站，她發現有個小男孩坐在月台長椅上，以為家長去裝水或上廁所，但因為小朋友單獨一個人，她因此特別留意，直到列車開動家長都還沒出現，未料幾分鐘後，列車上一名女乘客跑來問「有沒有看到我小孩」，說她邊講電話邊牽著小孩，講完電話後小朋友就不見了。

連意涵告知對方「我看到你是牽著行李箱講電話」，對方仍堅稱她牽的是小孩，她告知曾看到月台有個孩子，未料女乘客卻生氣責怪當時沒提醒她，當下不知道她就是孩子母親的連意涵面對莫名指責，雖感到無奈，但仍盡力協助旅客與孩子會合。

還曾有次值勤普悠瑪號，該班車有3節團體旅客和輪椅客需要服務下車，當時普悠瑪號行駛至松山站時，有下車旅客前來告知不小心打翻水在座椅上，她趕緊通知清潔人員鋪上報紙並貼公告提醒下批旅客找她協助換位。

▲▼台鐵副站長連意涵在IG上有近2萬人追蹤。（圖／連意涵）

▲連意涵3年前轉任台鐵副站長。（圖／連意涵提供）

正當連意涵在車廂等待需要換座位旅客出現時，許多無座旅客也找上她補票，一對夫妻上車後發現座椅濕了也前來，她隨即暫停補票作業，請該對夫妻前往新的位子，未料男乘客怒罵她不立刻處理，即便已協助換位，男子仍一路跟拍她在車上工作的樣子。

等列車開到台北站時，她要服務其他輪椅客下車，該男乘客再度對她破口大罵，並揚言投訴，輪椅客目睹整個經過，拉拉她的手說「妳辛苦了，妳做得很好，不要往心裡去」，事後該男旅客沒有投訴，反倒是輪椅客寫了一封三千字的信給台鐵還原經過，更表揚她的服務，要求台鐵不要收到投訴就抹滅她的努力。

連意涵回憶著這封感動的信，深有感觸地表示，這讓她更明白，只要用心對待每一位旅客，旅客終究會看見她的真誠與努力。

ET快訊
查瘦肉精流向！　行政院：4業者進口西布特羅
宮廟直播上香！　毛帽妹擲筊「傻萌1動作」全都錄
市場買雞胇！攤販「連問2句」其他人狂笑　她爆委屈：性騷擾
超美34歲單親媽「嫁來台灣很光榮」　失婚創業年收破百萬
快訊／筋肉媽媽再婚　筋肉爸爸回應了「2個月前早知情」
央視高清直播如放大鏡！　《繁花》演員原形畢露
4所私立大學停辦　教育部：年後協助學生分發其他學校

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買13張刮刮樂全中獎！妹子曝「選碼1技巧」...秘訣在尾數

下午出門注意！　「國道1路段」午後最塞

宮廟直播上香！毛帽妹擲筊「傻萌1動作」全都錄　他截圖笑翻

到市場買雞腩胇！30歲男「連問2句」其他攤狂笑　她爆委屈：性騷擾

傳統市場買「雞南佛」！她遭騷擾「我有豬南佛」　網罵：支持報警

4所私立大學7／31起停辦　教育部：農曆年後協助學生分發其他學校

第二次見面「就被命令去洗碗」　交往6年拒見男友媽！聽1訊息嗨炸

「搖滾公雞」不來了！陳其邁喊可惜　意外漏口風：3月後還有大團　　

春節無法回家！IG女網紅副站長堅守崗位：台鐵人的使命　　

春節「年味」變淡？網點「1催淚原因」：跟平常一樣不特別了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

買13張刮刮樂全中獎！妹子曝「選碼1技巧」...秘訣在尾數

下午出門注意！　「國道1路段」午後最塞

宮廟直播上香！毛帽妹擲筊「傻萌1動作」全都錄　他截圖笑翻

到市場買雞腩胇！30歲男「連問2句」其他攤狂笑　她爆委屈：性騷擾

傳統市場買「雞南佛」！她遭騷擾「我有豬南佛」　網罵：支持報警

4所私立大學7／31起停辦　教育部：農曆年後協助學生分發其他學校

第二次見面「就被命令去洗碗」　交往6年拒見男友媽！聽1訊息嗨炸

「搖滾公雞」不來了！陳其邁喊可惜　意外漏口風：3月後還有大團　　

春節無法回家！IG女網紅副站長堅守崗位：台鐵人的使命　　

春節「年味」變淡？網點「1催淚原因」：跟平常一樣不特別了

弘大休學「創業第一個月賺96萬」　揭密37歲綜藝新星朱宇宰！

影／朱立倫跳「舞獅」畫面曝光！　祝台灣百業興旺「大探吉」

富商網紅趙萬龍生九子　嬌妻喊：不想浪費老公基因，要湊12生肖

嫁妝上億「4千萬現金+2套房」排場超誇張！知情人：新娘自己賺的

台糖瘦肉精風波　行政院查流向：4業者進口西布特羅共計789毫克

6歲慢飛天使走失險衝馬路釀禍　南投醫院籲家長把握早療黃金時間

買13張刮刮樂全中獎！妹子曝「選碼1技巧」...秘訣在尾數

台南自小客撞毀變電箱！台電急派員搶修　70戶除夕停電8小時

想湊足12生肖！人妻結婚13年生9胎　曬全家福超大陣仗嚇翻網友

學會有些事情「管他的」　當個更好更快樂的大人

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

生活熱門新聞

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

迎除夕10禁忌一次看！　第4點觸犯衰整年

除夕4生肖偏財運旺　屬猴中獎機會多

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守

過年不想回婆家！她出1招「躲過年夜飯」

師大夜市「潮服店」公審客人　罵低能兒威脅下地獄

冷氣團強襲10°C↓來了　8縣市低溫警報

又是這間！嘉義彩券行「連5年開大獎」

更多熱門

相關新聞

情色網紅「讓老頭睡免錢」拍AV月賺250萬

情色網紅「讓老頭睡免錢」拍AV月賺250萬

美國一名情色網美靠著在成人平台發布自製AV，每個月可賺取8萬美元（約台幣251萬元），但在廣大的AV市場中，她憑藉一個特殊嗜好抓緊觀眾目光，那就是她超愛與「老男人」免費上床，大讚超滿足。

即／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保

即／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保

二哈跟柴越養越像　軟爛＋拒回家

二哈跟柴越養越像　軟爛＋拒回家

台鐵再加開4班車　2/9起開放訂票

台鐵再加開4班車　2/9起開放訂票

開4萬徵插畫家月出400張圖！Cheap挨批慣老闆怒回擊

開4萬徵插畫家月出400張圖！Cheap挨批慣老闆怒回擊

關鍵字：

台鐵列車長副站長IG網紅百萬點閱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

浦發銀行沒年終送家書　宣告換董事長

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

10歲妹遭斧頭分屍　父母苦尋13年心碎

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

飛來吉兆！　高雄情侶驚喜刮中首個200萬元加賓士車

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面