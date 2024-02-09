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大陸 大陸焦點 特派現場

《熱辣滾燙》營銷「好奇」預售破億　春節檔期「主打」喜劇過年

▲▼賈玲、大陸電影、春節、大年初一 。（圖／翻攝 微博）

▲今年大陸春節電影檔期喜劇當道，主打開心過年。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

疫情過後，大陸電影市場今年衝出好成績，喜劇類電影特別吃香。前一波元旦檔期《年會不能停》累積破12億票房。明大年初一（10）日開始陸續有9部賀歲檔電影上映，同樣主打開心過年。根據數據顯示，截至2月9日上午10時，大陸大年初一上映首日的預售票房約4.2億元人民幣，其中《熱辣滾燙》營銷「好奇心」，預售票房達1.08億元。

▲▼ 年會不能停 。（圖／翻攝 微博）

▲大陸喜劇《年會不能停》票房一路領先破12億人民幣。（圖／翻攝 微博）

大陸電影市場因為疫情衝擊三年，之前票房十分慘淡，好不容易從去年開始慢慢恢復，喜劇類型電影受到歡迎。元旦前推出職場喜劇《年會不能停》，演員大鵬、白客等領銜主演，票房火爆一個多月，至今打破12億票房（單位：人民幣，同下），深入人心的台詞與劇情引起上班族、打工族的心理共鳴。

很多觀者者在電影院看著看著就哭了，電影深刻描述職場不公平，聚焦底層打工人的處境和對於小人物的關切，是這部電影的內核。有影評這項形容，「這是一部好笑程度100%，諷刺程度10000%的喜劇電影。」

「被優化」、「主動加班」等職場「熱詞」再次引起熱議，大陸豆瓣評分8.2，30%以上觀眾給五星好評，近80%的觀眾評價在四星以上，長評破千，短評10萬+，反應社會現實面的劇情正在被重視與接受，還有是讓人忘記煩惱的喜劇。

▲▼賈玲、大陸電影、春節、大年初一 。（圖／翻攝 微博）

▲大陸觀眾好奇賈玲電影裡由胖到瘦的變化。（圖／翻攝 微博）

今年大陸電影春節檔將於明10日（大年初一）拉開帷幕，春節檔期都是國產電影，清一色主打開心過年喜劇路線，共9部電影官宣定檔2024年春節檔，分別是《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《熊出沒·逆轉時空》《八戒之天蓬下界》《破戰》《黃貔：天降財神貓》。

根據大陸貓眼專業版數據顯示，截至今天上午10時，大年初一上映首日的預售票房約4.2億元（單位：人民幣，同下）。放映場次已經達到48.59萬場，高於去年大年初一最終放映的45萬場。

其中，《飛馳人生2》、《熱辣滾燙》預售票房達1.07、1.08億元，票房佔比達25.7%；其次是《飛馳人生2》，預售票房達1.07億元，票房佔比達24.9%。放映場次已經達到48.59萬場，高於去年大年初一最終放映的45萬場。

從這次預售來看，最毫無懸念的就是《熱辣滾燙》，預售票房破億，許多影迷十分好奇，大陸女明星賈玲在電影裡瘦身成功的樣貌，電影宣傳營銷也強調賈玲瘦一百斤（50公斤），得到超高的話題討論度，激發網友的好奇，都想去電影院看一看瘦下來的賈玲。

▲▼賈玲、大陸電影、春節、大年初一 。（圖／翻攝 微博）

▲大陸女明星賈玲疑似瘦身電影片段 。（圖／翻攝 微博）

日前還有疑似電影片花流出，體重破百公斤的賈玲，圓滾滾身形沒了，變成結實有線條的樣貌，電影劇組也很保密賈玲目前狀態，就是為了明天電影上映，創造最大話題和流量。

《熱辣滾燙》的男主角雷佳音也是票房冠軍，去年賀歲檔電影《滿江紅》中表現出眾，賈玲在前年的賀歲檔冠軍《你好，李華英》中賺到很多觀眾的眼淚，外界其大兩位演員合作擦出的火花。

另外，今年張藝謀大導演加盟的作品《第二十條》，劉德華的作品《紅毯先生》，目前預售票房沒有預期來得好，甚至賣輸連同檔期的兒童電影《熊出沒》。

為了刺激今年電影檔期，春節檔預售初期購票平台補貼比較大，觀眾實際購票價格更加實惠，北京很多影院以19.9元（台幣100元上下），買到大年初一的電影票，（今年春節檔）大年初一平均票價51元明顯低於去年同期的平均票價55元，對拉動上座率以及擴大觀影規模都是非常有利的。

▼大陸春節昨天預售票房現況。（圖／翻攝 微博）

▲▼賈玲、大陸電影、春節、大年初一 。（圖／翻攝 微博）

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