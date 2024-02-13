女屍塞在後車廂！前男友涉殺人「1天運屍900公里」　驚悚PO文被挖

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女性遺體塞在後車廂！前男友涉殺人「1天運屍900公里」　驚悚PO文被挖

▲▼開車、駕駛、高速公路。（圖／CFP）

▲失蹤女子屍體的尋獲地點距離失蹤處竟有將近900公里遠，警方懷疑是前男友開車運屍。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國亞利桑那州一名失蹤女子去年被發現陳屍在一輛汽車的後車廂內，而且車輛距離失蹤地點差了將近900公里遠。警方追查後逮捕她34歲的前男友，案發前男子不僅是民事保護令的限制對象，網友還發現他曾在網路社群上發文暗示「後車廂裡有人」。

據《亞利桑那共和報》（Arizona Republic）等外媒報導，霍爾布魯克（Holbrook）警察局聲明指出，34歲男子羅德里格斯（Richard Paul Rodriguez）於2023年11月7日在加州被捕，並被當局指控與54歲前女友羅梅洛（Christi Romero）的失蹤與死亡有關。

據警方說法，羅梅洛同年10月17日想把男友趕出住處，羅德里格斯報警處理，但當時兩人協議維持同居，但會住在不同房間。然而，《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導稱，兩人同居以來曾經多次報警，理由包含涉及經濟問題等不同的糾紛。

警方透露，羅梅洛失蹤前最後一次報警是在11月1日，她告訴警察男友會傷害她和破壞她的車，而羅梅洛隔天2日獲准了民事保護令，羅德里格斯否認相關指控，最後被趕出房子並搬進一處無家可歸者的收容所。

羅梅洛的家人6日向警方通報失蹤，因為多次撥打電話，羅梅洛都沒有接聽。警察抵達羅梅洛住處後發現她本人、她的車輛還有一把9毫米口徑手槍都消失不見，還發現了住處被強行闖入的證據，於是展開車輛追蹤並且同時追查她與前男友的去向。

警方分析定位數據得知，羅梅洛的車輛正沿著10號州際公路駛往加州，並且通知了加州當地執法部門。加州杭亭頓海灘（Huntington Beach）警方6日晚間趕抵羅德里格斯的父母住處搜查，並在汽車後車廂發現一具「在可疑情況下死亡」的女性屍體。

驗屍官隨後證實，死者確實是被通報失蹤一天的羅梅洛，羅梅洛遺體被尋獲的地點距離她失蹤的地點超過550英里（約885公里），而羅德里格斯也在7日被捕。

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▲死者前男友曾經發圖暗示「後車廂有人」，讓網友不寒而慄。（圖／翻攝自Reddit）

Reddit網友還挖出令人不寒而慄的線索，羅德里格斯9月曾在Facebook上發布一張貓咪開車的哽圖，圖片文字為「所以你不喜歡我開車，那你覺得在後車廂裡的人會有什麼感覺？」他本人則寫下一句「認真說，沒有人會喜歡我開車」。許多網友認為這暗示「後車廂裡有人」的哽圖根本是殺人預告。

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