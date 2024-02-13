過年不怕無聊！Google輸入關鍵字「爽玩7款小遊戲」　小精靈爆懷念

▲Google有多款小遊戲可以玩。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要查找資料，不少人第一時間想到的就是Google，而特別的是，其實只要在Google網頁版、Chrome瀏覽器打上特定詞彙，就可以玩些小遊戲，《ETtoday新聞雲》也整理出Google的7款遊戲，讓讀者在無聊的時候可以打發時間。

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▲斷線小恐龍可以陪伴大家度過沒有網路的時光。（圖／翻攝自Google，下同）

遊戲一｜斷線小恐龍

搜尋：chrome://dino

如果手機、電腦沒有連到網路，頁面就會跑出一隻小恐龍，接著若點按螢幕（電腦版為按下空格鍵），就可以開始小遊戲了。遊戲進行時，需要避開所有障礙物，而讓小恐龍跳起來的方式就是點按螢幕（電腦版為按下空格鍵）。

此外，平時若有連上網路卻想玩這款小遊戲，可在網址列直接輸入「chrome://dino」，同樣可以進入遊戲頁面，且若以此方式進行遊戲，還能全螢幕操作，讓可愛度再升級。

遊戲二｜紙牌接龍

關鍵字：接龍、紙牌接龍、solitaire

不管是在搜尋列打上接龍、紙牌接龍或solitaire，頁面都會跳出「玩遊戲」的按鈕，點按之後，可以選擇難度，有「容易」和「困難」2種可以選，另在遊戲過程中，還可以點按復原或是新牌局。

遊戲三｜圈圈叉叉

關鍵字：圈圈叉叉、圈叉遊戲、井字棋、井字棋遊戲、tic tac toe

只要在搜尋列打上圈圈叉叉、圈叉遊戲、井字棋、井字棋遊戲或tic tac toeｍ，頁面就會跳出遊戲畫面。圈圈叉叉可以選擇難度，有簡單、普通、超難可選，另也可與好友對戰。遊戲進行時，可直接點按想要的位置或選取玩家，若覺得自己快輸了，也能直接重新開始遊戲。

遊戲四｜小精靈

關鍵字：小精靈、小精靈遊戲、吃豆豆、吃豆人、吃豆豆遊戲、吃豆人遊戲、Pac man

輸入關鍵字以後，直接點選「玩遊戲」就可以開始這款經典遊戲了！當熟悉的音樂響起，就要趕緊操控鍵盤的上下左右鍵，避開小精靈也努力吃豆豆，每局有3次機會，若挑戰成功，難度還會再升級。

遊戲五｜踩地雷

關鍵字：踩地雷，Google 踩地雷、Minesweeper

在搜尋列輸入踩地雷、Google 踩地雷或Minesweeper，就可以點按「玩遊戲」，此款遊戲同樣可以選擇難度，有簡單、中等、困難可選擇，而遊戲也有限時。

遊戲六｜貪吃蛇

關鍵字：貪吃蛇、貪食蛇、Google Snake、Snake game

只要在搜尋列打上貪吃蛇、貪食蛇、Google Snake或Snake game，頁面就可以點選「玩遊戲」。遊戲開始時，就像以前的玩法一樣，可以用鍵盤的上下左右鍵操控蛇，吃到東西後會增長，若撞到障礙物就得重來。

遊戲七｜記憶遊戲

關鍵字：記憶遊戲、memory game

搜尋記憶遊戲或memory game之後，可以直接點按「玩遊戲」，遊戲玩法很簡單，畫面會先閃過某個海洋生物，只要跟著點按相對應的圖案和次數即可，若失敗就得重新開始。

除了上述7款遊戲，Google還有一個非常可愛的功能，是「表情符號廚房」，點按「烹飪天地」的按鈕以後，就可以自由組合emoji，變成可愛的小圖案。若要使用這個專屬圖案，只要按下複製鈕，再傳送到聊天室即可，不過它是圖檔，而非emoji。