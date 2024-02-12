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三年級小學生存下「305萬壓歲錢」！　超厚一疊鈔票放身旁

三年級小學生存下「305萬壓歲錢」全網看傻眼　媽媽揭原因

▲正值農曆春節，不少小朋友收紅包收到手軟。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

正值農曆春節，不少小朋友收紅包收到手軟。家長社團裡，大家除了在談論壓歲錢的數字外，還在討論紅包的用途。家長們曬出的壓歲錢總數，少的有500、600元，多的有5、6萬元，交給家長保管的居多。其中，大陸有位媽媽曬出的壓歲錢，數字有些驚人，因為女兒目前僅小學三年級，竟存下了人民幣70萬元（約新台幣305萬元）的壓歲錢。

綜合陸媒報導，杭州女孩小雨的媽媽在幾個要好的鄰居群裡發了一張照片，只見正在吃年夜飯的小雨身旁，擺放著厚厚一疊百元大鈔。原來，每逢過年過節，小雨的爺爺奶奶都會包上一個大紅包，再加上外公外婆和七大姑八大姨的，今年三年級的小雨，已經攢下了67萬元壓歲錢，加上今年過年會收到3萬元左右的壓歲錢，存款可以突破70萬元。

▲▼ 。（圖／翻攝橙柿互動）

▲媽媽曬出小孩壓歲錢金額，數字有些驚人。（圖／翻攝橙柿互動）

由於小雨對金錢還沒有太多的概念，所以這筆錢暫時由媽媽保管。媽媽劉女從事金融行業，她把這筆錢分為幾個部分，其中60萬元主要購買銀行理財，其餘部分會進行股票投資。劉女說，雖然家裡條件比較好，但是在孩子零花錢方面，她管得還是比較嚴格，孩子想獲得零花錢，只能通過自己的努力，比如考試要達到目標等。

考慮到現在電子支付比較普遍，小雨的電話也開通了支付功能，每花一筆錢，媽媽就能收到賬單。有一次去秋遊，媽媽手機不停地收到賬單，回到家一問才知道小雨請同學吃了冰淇淋，還給另外一個要好的鄰居妹妹買了戒指。

小雨的爸爸聽說這件事情後，也笑說「看不出來，對朋友還挺大方，平時讓她請我們喝一杯奶茶，都是不肯的。」劉女表示，現在孩子開始對錢有興趣了，平時給個幾百塊，讓孩子慢慢培養一些理財的意識，等她讀大學了，會交給她一部分進行管理；等她開始工作了，這筆錢再全額交給她。

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