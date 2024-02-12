台灣團被丟包富國島　知情者喊「離譜」：沒付地接費還把旅客送出去

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

生活中心／綜合報導

台灣旅行團春節去越南富國島，卻疑似因為年代旅遊積欠越南旅行社款項，導致200多人在當地被丟包。目前雙方各說各話，陷入羅生門。有知情業者認為已經知道沒付地接費了，怎麼還會把旅客送出去，直呼「很驚訝」。該知情人士表示，「年代沒付地接費，所以地接就不管後面的行程了，不然就是客人付錢走行程。」

台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程，不料第2天就慘遭丟包，被越南地接WInnER國際旅行社要求再自費720元美元，否則無法繼續行程，讓旅客氣憤抱怨彷彿遇到詐騙。年代旅遊承認有此事件，但表示是「被越南地接惡意綁架」，並強調雙方協議在回團2月26日結清尾款，但地接卻反悔並惡質跟旅客收錢。WInnER則強調年代旅遊在出團前僅支付不到10分之1團款，更指年代旅遊惡意從1月起積欠未付清款項。

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▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

對此，有知情業者向《ETtoday新聞雲》表示，已經知道沒付地接費了，怎麼還會把旅客送出去，「很驚訝！很離譜！」該知情人士表示，「年代沒付地接費，所以地接就不管後面的行程了，不然就是客人付錢走行程。」

針對滯留的旅客，年代旅遊上午表示已緊急安排其他地接協助，但根據《民視新聞》稍早報導，WinnER負責人唐凱出面駁斥，年代旅遊總經理林大鈞不守信用，「還騙旅客說中午會有車子來接他們，實際上根本沒有車來」，現場大約有200多人堅持不再自掏腰包付款，因此滯留。

▲遊客怒控年代旅遊是詐騙。（圖／翻攝臉書）