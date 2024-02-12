iOS 17.4新功能曝光　新增Apple Cash「虛擬卡號」

▲蘋果新增Apple Cash「虛擬卡號」。（圖／取自MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒MacRumors報導，目前可供Beta測試者使用的iOS 17.4似乎對Apple Cash用戶進行了重大更改，Apple Cash用戶現在可以設定一個虛擬卡號，當無法使用Apple Pay 線上付款時，可以使用該卡號進行購物。

Apple Cash是蘋果的預付簽帳卡，用戶之前只能透過Apple Pay使用，且沒有任何卡號。Apple Cash卡上的錢還可以發送給朋友和家人、轉入銀行或存入Apple Card餘額。

在iOS 17.4中，即使Apple Pay不可用，蘋果也為Apple Cash客戶提供了一種新的消費方式。錢包應用程式中會彈出新訊息「設定虛擬卡號、每筆交易均使用新的安全代碼，確保您的卡片資訊安全、在 Safari自動填寫中輕鬆存取此卡號，並使用它在無法使用Apple Pay的地方進行線上購物」。

選擇設定Apple Cash虛擬卡號後，用戶可以查看該卡號、產生新卡號和安全碼等。這與Apple Card信用卡自推出以來所提供的功能基本相同，但現在也適用於Apple Cash金融卡。

新的Apple Cash虛擬卡號正在向iOS 17.4 Beta測試者推出，但可能尚未適用於所有Apple Cash帳戶。iOS 17.4預計3月初向公眾發布。