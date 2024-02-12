過年急診超擁塞　醫揭5大原因

▲過年急診擁塞。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金表示，過年期間急診非常擁塞，主要有5種原因，像是天氣冷、大吃大喝。他認為，如果不是緊急的醫療問題（胸痛、喘、昏睡、中風症狀等等），別把時間耗在急診「等待看診」，一起把急診留給真正有緊急需要的病人。

陳志金在臉書分享5點原因：

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1、診所和醫院門診停診。

2、流感旺季，返郷人潮和家人群聚、圍爐，容易互相傳染。

3、天冷，心肌梗塞、腦中風、氣喘等病況較多。

4、大吃大喝，消化不良、腸胃炎、食物過敏、酒醉、痛風發作比較多

5、出遊人潮多，車禍、遊玩受傷也比較多。

陳志金提到，除夕在圍爐的時間，急診是相對平靜的，但吃過晚餐以後，人潮就會湧現；除夕、初一長輩們可能比較會避諱到醫院，而等到初二才願意去；另外，初二中午過後，「回娘家」又會有一波人潮的高峰。

陳志金說，過年住在遠方的子女回來了！因有一段時間沒有見到父母，發現父母有些「異狀」，或是父母開始向子女們表示自己身體不適，子女們就會不捨，心裡也可能會有些許愧疚，覺得住在一起的兄弟姐妹，怎麼都沒有好好照顧父母？就會帶父母去看醫生，偏偏這時就只有急診可以看，所以就會一窩蜂跑到急診去擠。

陳志金表示，其實有些長輩的不適，早已經存在一段時間了，根本也沒有急迫到需要去看急診，真的不需要帶老人家去急診跟人家擠，一家人耗在急診，平白浪費了歡聚的時刻！

陳志金建議可以有幾個做法：

1、回家的時候，多帶一些補品、保健食品、止痛貼布，可以先電話詢問父母有什麼不適或需要。

2、能力許可的話，紅包可以再包大包一點。

3、陪陪父母聊天、抱抱他們，不要只顧著和兄弟姐妹聊天或者打麻將。

4、年後陪長輩到他們常去的診所看。

5、如果要安排就診，可以協助長輩們上網預約相關科別，在年後的門診，讓長輩們不必到醫院現場去排隊等掛號。（這些「老毛病」如果去看急診，大部分也只是臨時處理，最後還是得預約回到各專科門診追蹤治療）

陳志金認為，說真的，一年當中好不容易回家，就好好陪父母，如果不是緊急的醫療問題（胸痛、喘、昏睡、中風症狀等等），不要把時間耗在急診「等待看診」；而且在人擠人的地方，老人家的感染風險也比較高！希望大家一起配合，一起把急診留給真正有緊急需要的病人。