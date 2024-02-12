竹北吊車大王擁4妻！初二不回娘家　帶38親友穿「東北大花」遊韓

▲胡漢龑有4位妻子以及14名兒女，初二沒回娘家，全帶去韓國旅遊。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司，下同）

記者劉人豪／綜合報導

竹北吊車大王、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，除了耗資4億元打造8層樓豪宅「小羅浮宮」，還有4位妻子以及14名兒女。至於大年初二（11日）要怎麼回娘家，他則是在臉書分享說，初二帶親友一行38人到韓國5日遊，喊話「天氣很好，超棒的啦」。

▲胡漢龑穿「東北大花」。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司，下同）

胡漢龑11日在臉書分享影片指出，大年初二搭了凌晨的飛機去韓國五日遊，帶著媽媽及家人，一行總共38人穿著「東北大花」出遊，不僅去體驗汗蒸幕、藥泉寺、雪綠茶博物館等，也包場吃人參雞、入住五星級的藍鼎酒店，「天氣很好，超棒的啦」。





胡漢龑坐擁4位嬌妻，為了妻子與奉養年邁的母親，特地在竹北打造「小羅浮宮」豪宅，每層占地逾200坪，還大方讓4個老婆「1人1層」，且室內裝潢全依每位夫人的喜好量身設計；除此之外，胡漢龑還在8樓設置「極樂澡堂」，內部裝設4間全透明淋浴間，增添閨房情趣。另屋內多採用象牙白、金黃色點綴，接待賓客的小客廳中還擺了張金黃色大長桌，桌上除了奢華的咖啡杯外，還有2隻黃金老鷹。