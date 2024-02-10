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哈利夫婦淪竊賊目標！　加州警公開喊話：億萬豪宅恐遭入室搶劫

哈利與梅根收到加州警方示警，億萬豪宅恐成為竊盜集團的下個下手目標。（圖／達志／美聯社）

▲哈利與梅根收到加州警方示警，億萬豪宅恐成為竊盜集團的下個下手目標。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

哈利夫婦自從脫離英國王室後輾轉移居至加州，不過2人的平民生活似乎不太順遂，不僅傳出創業失敗導致經濟危機，甚至爆出婚姻瓶頸，如今夫妻倆又被當地警方警告，恐成為入室竊盜案的「下一個目標」。

根據英國《每日郵報》報導，英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）從王室出走後，搬至位於加州蒙特西托（Montecito）的一棟價值1500萬美元（約新台幣4.69億元）的豪宅，一家4口定居在美國已經4年之久，不過當地治安恐讓夫妻倆提心吊膽。

然而，蒙特西托的豪宅社區1月底發生連續竊盜案，犯罪集團鎖定人煙稀少的郊區住宅下手，且目標明確專偷保險箱，距離哈利夫婦住處僅5分鐘車程的鄰居家中也遭盜走財物，而當時哈利與梅根正飛往加勒比海的牙買加，出席一場電影首映會。

對此，當地警方對哈利夫婦發出安全警告，通知他們可能成為連續竊盜案的「下一個目標」，提醒該地區的居民保持警惕並做好居家安全，以防入室盜竊案發生。

事實上，這並非是哈利夫婦第一次收到令人恐慌的安全警告，在移居加州後的短短14個月內，他們的豪宅已經被通知多達6次的竊盜警報，面對當地犯罪活動猖獗，哈利夫婦的警衛隊也加強豪宅巡邏，以保護「前王室成員」的人身及財產安全。

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