　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣海峽「黑水溝」不見了！　鄭明典貼1圖驚呼

鄭明典貼1圖驚呼「黑水溝不見了」　曝「水質汙濁」關鍵

▲鄭明典貼1圖驚呼「黑水溝不見了」，說明水質汙濁關鍵。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

圖、文／CTWANT

澎湖水道，又稱為台澎海峽，由於這裡的海域水色深暗，有強勁海流快速流過，海象惡劣，常有船難，所以古稱為「黑水溝」。對此，前氣象局長鄭明典昨（11日）也在臉書貼出台灣衛星圖，驚呼黑水溝暫時不見了，透露其原因竟然與東北季風強盛有關，讓網友直呼長知識了。

鄭明典昨在臉書貼出台灣的衛星圖，指出海峽中間的黑水溝暫時不見了，他解釋「黑水溝形成是因為水質乾淨，水中缺乏反射陽光的雜質，所以顏色深藍到暗黑！最近東北季風強盛，改變了海峽上層海流路徑，原本應該出現在澎湖海溝上方的黑水溝變得很不清楚，留個紀錄！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

澎湖水道為早期臺灣移民橫渡所稱「黑水溝」之一。由於這裡的海域水色深暗，有強勁海流快速流過，海象惡劣，常有船難，有著「十去，六死，三留，一回頭」之俗諺，形容了臺灣早期移民橫渡澎湖水道所歷經險惡的海象。

《台灣縣志》中也曾這樣描述過台灣海峽：「黑水溝有二，其在澎湖之西者，廣可八十餘里，為澎廈分界處，水黑如墨，名曰大洋，其在澎湖之東者，廣亦八十餘里，則為台澎分界處，名曰小洋，小洋水比大洋更黑，其深無底。」

延伸閱讀
男乘客搭機「口鼻噴血」暴斃　空服員「屍體拖廚房」！飛機折返降落
板橋「非常重」迷路貓回家了⋯飼主遭罰3000元　最新近況曝光
新娘嫁妝4400萬、法拉利、別墅　超狂婚禮現場曝！知情人：自己賺的

ET快訊
景甜坦言「把自己整殘」！青澀學生照曝光　陸網：好突出
燒金紙犯1大忌！　婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了
吳慷仁站最後一排！　邵雨薇公開「40親友大合照」
Makiyo離婚拋震撼彈　宣布拼第二胎
低溫特報！　2縣市「非常寒冷」下探6度
薔薔開公司「月薪給快10萬」　5員工福利超佛心
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀

解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

燒金紙犯1大忌！婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了　全場驚呆

龍年最好運TOP5星座！「事業、愛情、財運」整年旺到爆

14縣市低溫特報！新竹苗栗「非常寒冷」今晚明晨下探6度

中西醫合璧抗癌緩解患者不適　北榮桃園分院提供全方位照護

幾乎沒包過！姑姑除夕突塞「鼓鼓紅包」　他見金額怒了：444元

台南正統鹿耳門聖母廟吸數十萬人祈福　遊客「遛龜」走春吸睛

初三最易鬧翻！　「赤狗日送窮」方法曝

台灣海峽「黑水溝」不見了！　鄭明典貼1圖驚呼

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

大阪銷魂泡泡浴！男5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

賣場停車叭一下提醒別插隊　長髮男「喇叭過敏」怒：怎了

男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀

解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

燒金紙犯1大忌！婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了　全場驚呆

龍年最好運TOP5星座！「事業、愛情、財運」整年旺到爆

14縣市低溫特報！新竹苗栗「非常寒冷」今晚明晨下探6度

中西醫合璧抗癌緩解患者不適　北榮桃園分院提供全方位照護

幾乎沒包過！姑姑除夕突塞「鼓鼓紅包」　他見金額怒了：444元

台南正統鹿耳門聖母廟吸數十萬人祈福　遊客「遛龜」走春吸睛

初三最易鬧翻！　「赤狗日送窮」方法曝

台灣海峽「黑水溝」不見了！　鄭明典貼1圖驚呼

「Mazda入門休旅」等了9年將推大改款！將出現全新動力

甩「老人黨」包袱！朱立倫扮瑪利歐　與藍委PK打電動竟獲勝

「MeToo」18年前就出現！　歐美娛樂圈狂燒…哈維溫斯坦恐關到死

男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀

解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

20哈瑪斯成員躲加薩醫院　以軍聯手醫護抓人！直送以色列審訊

2友人「台南工作」沒年終…是常態？一票搖頭曝：關鍵在行業

景甜坦言「把自己整殘」！超青澀學生照曝光　陸網：好突出

小三情人節與人夫出遊！5星飯店激戰產1女　正宮崩潰求償100萬

燒金紙犯1大忌！婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了　全場驚呆

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝

即／15縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多熱門

相關新聞

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

罕見！前中央氣象局長鄭明典分享今天清晨5時的溫度分布圖，直呼「太特別了，留個紀錄。」

明晨下探6度！初三回溫好天氣到開工　下一波冷空氣時間點曝

明晨下探6度！初三回溫好天氣到開工　下一波冷空氣時間點曝

初二清晨「寒流達標」　鄭明典：輻射冷卻發威

初二清晨「寒流達標」　鄭明典：輻射冷卻發威

還沒冷完！凍到初三「低溫跌破8度」　開工後再降溫時間出爐　

還沒冷完！凍到初三「低溫跌破8度」　開工後再降溫時間出爐　

初一走春留意！乾冷髒空氣報到　西半部空氣品質轉差

初一走春留意！乾冷髒空氣報到　西半部空氣品質轉差

關鍵字：

黑水溝台澎海峽鄭明典海峽奇觀東北季風

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

即／大樂透億元頭獎1注獨得　百萬大紅包開出22組

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝

即／15縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面