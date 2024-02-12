台灣海峽「黑水溝」不見了！　鄭明典貼1圖驚呼

▲鄭明典貼1圖驚呼「黑水溝不見了」，說明水質汙濁關鍵。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

圖、文／CTWANT

澎湖水道，又稱為台澎海峽，由於這裡的海域水色深暗，有強勁海流快速流過，海象惡劣，常有船難，所以古稱為「黑水溝」。對此，前氣象局長鄭明典昨（11日）也在臉書貼出台灣衛星圖，驚呼黑水溝暫時不見了，透露其原因竟然與東北季風強盛有關，讓網友直呼長知識了。

鄭明典昨在臉書貼出台灣的衛星圖，指出海峽中間的黑水溝暫時不見了，他解釋「黑水溝形成是因為水質乾淨，水中缺乏反射陽光的雜質，所以顏色深藍到暗黑！最近東北季風強盛，改變了海峽上層海流路徑，原本應該出現在澎湖海溝上方的黑水溝變得很不清楚，留個紀錄！」

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澎湖水道為早期臺灣移民橫渡所稱「黑水溝」之一。由於這裡的海域水色深暗，有強勁海流快速流過，海象惡劣，常有船難，有著「十去，六死，三留，一回頭」之俗諺，形容了臺灣早期移民橫渡澎湖水道所歷經險惡的海象。

《台灣縣志》中也曾這樣描述過台灣海峽：「黑水溝有二，其在澎湖之西者，廣可八十餘里，為澎廈分界處，水黑如墨，名曰大洋，其在澎湖之東者，廣亦八十餘里，則為台澎分界處，名曰小洋，小洋水比大洋更黑，其深無底。」

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