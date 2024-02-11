明晨下探6度！初三回溫好天氣到開工　下一波冷空氣時間點曝

▲初三到初五受輻射冷卻影響，清晨仍然寒冷。（示意圖／記者宋良義攝）

生活中心／綜合報導

明天(12日)大年初三，清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻作用影響，最低溫10度以下，台中、南投地區甚至可能只有6度。白天溫度逐日回升，日夜溫差大。周四之前都是晴朗穩定的天氣，下周末可能有東北季風，北東再轉為局部短暫雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，不過白天之後隨著風向逐漸轉為偏東的風向，高壓也逐漸出海，溫度會慢慢回升，比今天還要再回升，西半部地區大致上都可以達到20度至25、26度以上，周二、周三天氣仍然是相當穩定。

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林定宜進一步說明，台灣附近的天氣只有東部、東南部地區有一些零星短暫雨，西半部幾乎都可以維持晴到多雲的天氣，不過在清晨以及夜晚溫度比較低，主要是受到輻射冷卻效應的影響。他提醒，預估明晨台中、南投地區可能有6度以下的低溫，北部、竹苗也可能有7度低溫，宜蘭10度、花蓮14度左右，至於外島，馬祖及金門分別是10度以及11度。

▲▼未來一周天氣預報。（圖／氣象署）

林定宜指出，下一波的東北季風增強，大概是在周五(16日)初七的時候，到時候北部、東北部地區天氣會稍微轉涼一些，但這一波東北季風很快在周六的時候會稍微減弱，所以溫度又會再回升。

至於水氣部分，周四(15日)初六之前水氣都相當少，只有在東部以及東南部、恆春半島會有些零星的短暫雨，周五東北季風稍微增強，屆時北部東半部地區迎風面會有一些水氣，可能會有局部短暫雨。周六、下周日東北季風減弱，只有迎風面地區會有零星短暫雨。

另外，氣象署也提醒，周三、周四(初五、初六)馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

▲未來一周天氣預報。（圖／氣象署）

