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老賊一天「連跑三攤」拚了　北市刑大現行犯逮人：搜出一日所得

▲▼程姓慣竊連偷3個地點，被警方全程監視，最後在人潮較少的彩券行逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲程姓慣竊連偷3個地點，被警方全程監視，最後在人潮較少的彩券行逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲線報，春節期間，北市各大市場皆有年貨大街市集，但有慣竊出沒下手，肅竊組在1月底年貨大街起跑時，掌握1名竊嫌，1整天相當忙碌，連跑3個地方行竊，並且一日所得就高達8千元，另外還有順手偷走商家擺設的春節招財小物，警方一路尾隨至較無人潮的彩券行，見慣竊正下手行竊時出手逮人。

警方調查，73歲的程姓男子，曾經有多項竊盜的紀錄，在2024年1月底春節前夕，北市各大市場都舉辦年貨大街市集，趁著人潮擁擠下手行竊，北市刑大肅竊組掌握情資，發現程姓男子當天出沒在北市萬華區環南市場，後來又一路尾隨程男至北市大同區的年貨大街，最後程姓男子又輾轉到文山區的彩券行。

▲▼程姓慣竊連偷3個地點，被警方全程監視，最後在人潮較少的彩券行逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲程姓慣竊1天連跑3個地點行竊，1日所得就高達8千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方一路蒐證並且告知被害人，最後在北市文山區的彩券行，見到程姓男子準備下手行竊，立刻上前以現行犯方式逮人，並在程姓男子身上起獲8千元現金，另外還搜出在年貨大街順手偷走的年節招財小物、元寶，訊後依照竊盜罪嫌將程姓男子移送法辦。

警方指出，程姓男子相當狡猾，出門先以機車代步，行竊完畢之後騎機車離開，再度以徒步方式到達另一個犯案現場，最後還直接搭捷運前往文山區的彩券行動手，警方笑稱，程姓嫌犯很勤勞，一天就跑了3個地方，且一日所得高達8千元，但最後仍被警方逮捕到案。

北市政府警察局刑事警察大隊呼籲民眾，年貨大街節慶活動期間一定要隨時提高警覺，注意查看自己隨身之財物；業者加裝錄影監視設備，並妥存錄影資料，遇案可供查閱錄影資料；發現可疑人士或遭竊情事，請立即撥打「110」報案專線，以維護自身財產安全。

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