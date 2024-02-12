交往8年才知男友是「已婚2寶爸」！韓女為他買車買房　財產被騙光

▲ 女子已經開始備婚卻發現男友是個騙子。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名女子和男友交往8年，論及婚嫁時卻發現對方其實是有2個小孩的有婦之夫，但得知真相時早已被對方騙走逾3000萬韓元（約新台幣70萬），且有多達20名女性都因類似手法受騙上當。

JTBC節目《事件班長》介紹受害者A的遭遇指出，她和男友B自2016年開始交往，去年開始準備結婚，不僅以女方名義貸款買下未來同住的房子，還為男友準備好未來的座車。

然而，男友卻在兩人約好一起選購家電用品的那天開始失聯，且她收到一名陌生女子C的簡訊，聲稱和B已經交往1年，還問她「B現在在睡覺，等他醒來要叫他聯絡妳嗎？」

男友神隱和天外飛來的小三令她相當傻眼，要求三人對質，卻得知男友竟是已婚的2寶爸，真正的妻子另有其人。小三還稱，B總是對她說「我會和老婆離婚」、「等我離婚就一起住吧」、「明年就結婚吧」等承諾。

女子發現真相後向爸媽全盤托出，男友還向她爸媽謊稱，和A交往前才得知前任女友懷孕，便登記結婚並生下孩子，但「很快就會離婚，和A結婚」，且一再強調自己對A的真心，和她交往期間有染的其他女性都是「因為有需要才見面」，並向她道歉沒有把關係斷乾淨。

然而，女子已經無法再相信男友，且她找上男友口中稱為合夥人的企業家D，卻得知男友根本不是什麼合夥人，而是對方公司的員工，再度拆穿他的謊言。D還透露，有其他許多曾借錢給B的女性受害，「少說也有20個人」。

女子至此才發現，原來男友持續在交友軟體上使用假的年齡、背景和職稱，用假身份騙取錢財，她也因此損失逾3000萬韓元，預計提出損害賠償訴訟，避免更多女性受害。