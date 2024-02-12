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重案回顧／戀情遭阻！她喊：讓媽死　見男友「刺頸弒母」冷眼離開

▲▼ 高雄19歲妹密謀殺母 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲鄭姓女子因戀情遭父母反對，竟與男友密謀殺母。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳韻如／綜合報導

高雄市大社區金龍果菜市場2019年7月發生一起人倫悲劇！一名19歲的鄭姓女子因為對父母嚴格管教以及對她戀情的反對而憤怒，竟萌生「要爸媽死」的念頭，並且教唆她20歲的韓姓男友殺掉她的母親。韓男為了滿足女友心願，竟真的在光天化日之下持刀將鄭母刺殺。最高法院2020年12月18日分別判處鄭女、韓男15年6月、13年8月定讞。

回顧案情，鄭女2017年在網路上認識比她大一歲的韓男，兩人相談甚歡，進而發展成戀人，但由於鄭女的父母管教甚嚴，限制了兩人見面的機會，使鄭女對此感到厭煩，因此萌生了「想換爸媽」的念頭，她甚至在2019年7月11日傳訊息給韓男，「我很希望明天醒來我爸媽就死了」、「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手」。

▲▼兇嫌買刀監視器畫面曝光。（圖／記者賴君欣翻攝）

▲兇嫌犯案前先到五金行買刀。（圖／ET資料照）

對於女友的要求，韓男雖一度猶豫，但鄭女卻不滿「你不想幫我就算了」，為了滿足女友心願，他最終在鄭女的指使下買刀準備行兇，並於同年7月13日清晨6時左右，趁鄭母帶著鄭女去菜市場買菜時埋伏在現場。

當天上午8時許，韓男一看見鄭母，便立即衝上前去，並用預藏的水果刀刺向鄭母的頸部，當場就將鄭母動脈刺穿，鄭母鮮血狂噴，最終體力不支倒地，而鄭女就在一旁冷眼看著，鄭母當下雖被緊急送醫，但仍因傷勢過重不幸宣告不治。

犯案後的韓男將刀扔在現場，並載著鄭女返回住處。警方循線追查後，才揭開了這起驚人的逆倫殺人案真相。鄭女當下一度裝傻，還崩潰大哭彷彿不知道母親死訊，還讓警方誤認她遭男友挾持，但案情大逆轉，她最終承認教唆殺母，表示因父母不同意她與韓男的戀情，還要求兩人分手，才讓她心生殺機；而韓男則表示，鄭女請他找辦法「處理」這件事，還提醒他要「把車藏好」。

▲兇嫌和王婦女兒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼兇嫌光天化日之下，直接在市場行兇。（圖／ET資料照）

▲大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鄭父事後得知消息大為崩潰，不敢相信自己的獨生女竟然如此狠毒，更多次在鏡頭前喊，「有可能嗎？不可能，不可能，我覺得不應該是這樣子」，無法置信地痛哭整晚。

橋頭地院審理後，依共同犯殺人罪，判處韓男有期徒刑13年8月，褫奪公權7年；鄭女部分，則依共同對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑15年6月，褫奪公權8年。案經上訴高雄高分院、最高法院均遭駁回，最終於2020年12月18日全案定讞。

另外，鄭母的父母事後也向橋頭地檢署犯罪被害人補償審議委員會申請了200萬2028元的補償金。在支付完後，地檢署依照犯罪被害人保護法，向韓男和鄭女兩人求償，經橋頭地院審理後，全數判准，兩人必須連帶賠償地檢署。

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